Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy lunes 17 de noviembre 2025

En tiempos de inflación y bolsillos ajustados, Cuenta DNI es mucho más que una aplicación de pagos y se convirtió en una herramienta de ahorro. Desde su lanzamiento, la billetera del Banco Provincia se posicionó como un fenómeno de inclusión financiera, especialmente entre los sectores medios y populares, que hoy encuentran en sus descuentos una forma de alivio semanal.

A diferencia de las billeteras digitales privadas como Mercado Pago o MODO, Cuenta DNI se transformó en una política pública con impacto real en el consumo local. Según los datos de la entidad, más de 9 millones de bonaerenses la utilizan activamente, y su red de beneficios mensuales actúa como un termómetro del poder de compra en la provincia de Buenos Aires.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para este lunes 17 de noviembre

Para este lunes 17 de noviembre, quienes usen Cuenta DNI pueden acceder a los siguientes beneficios:

Librerías: un 10% de descuento en locales adheridos de toda la provincia, sin tope de reintegro. Ideal para adelantar compras escolares o sumar lecturas de verano.

un 10% de descuento en locales adheridos de toda la provincia, sin tope de reintegro. Ideal para adelantar compras escolares o sumar lecturas de verano. Comercios de cercanía: aunque el 20% se activa los viernes, muchos locales mantienen precios preferenciales para usuarios frecuentes de la billetera virtual.

aunque el 20% se activa los viernes, muchos locales mantienen precios preferenciales para usuarios frecuentes de la billetera virtual. Tres cuotas sin interés: todos los días, en comercios no alimentarios, con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la aplicación.

Cuenta DNI.

Ferias, universidades y más: el resto de los beneficios de noviembre

Los descuentos que se mantienen vigentes durante todo el mes incluyen:

Ferias y mercados bonaerenses: un 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanal por persona (se alcanza con $15.000 en consumos).

un 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanal por persona (se alcanza con $15.000 en consumos). Universidades: el 40% de descuento diario en comercios adheridos dentro de los campus bonaerenses, también con tope semanal de $6.000.

el 40% de descuento diario en comercios adheridos dentro de los campus bonaerenses, también con tope semanal de $6.000. Farmacias y perfumerías: el 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

el 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (alimentos): el 20% de descuento los viernes, con tope de $4.000 por persona (alcanzable con $20.000 en compras).

Cuándo hay descuentos en supermercados con Cuenta DNI

El Banco Provincia también renovó sus acuerdos con supermercados, con rebajas que llegan hasta el 20% y, en algunos casos, sin tope de reintegro:

Día: 20% los lunes, tope $8.000.

20% los lunes, tope $8.000. Chango Más: 20% los jueves, viernes y sábados, sin tope y con devolución inmediata.

20% los jueves, viernes y sábados, sin tope y con devolución inmediata. Vital: 20% los martes y domingos, hasta $20.000 por persona.

20% los martes y domingos, hasta $20.000 por persona. Carrefour: 10% los miércoles, sin tope.

10% los miércoles, sin tope. Toledo: 20% los miércoles, sábados y domingos, sin límite.

20% los miércoles, sábados y domingos, sin límite. Nini Mayorista: 20% los martes, con tope de $20.000 por persona y por día.

20% los martes, con tope de $20.000 por persona y por día. Supermercados del interior bonaerense: 15% los martes y miércoles, con límite semanal de $6.000.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.