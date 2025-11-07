Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 7 de noviembre 2025

En un contexto económico ajustado, Cuenta DNI se consolida como una de las herramientas más elegidas por los bonaerenses para estirar el sueldo y enfrentar la inflación. La billetera digital del Banco Provincia ofrece este viernes 7 de noviembre de 2025 una batería de descuentos que van desde el 20% en comercios de cercanía hasta promociones especiales para jóvenes, ferias y universidades.
Con más de 8 millones de usuarios activos, la aplicación amplía mes a mes su red de beneficios, transformándose en una política económica cotidiana que impacta directamente en el consumo popular. De acuerdo a datos del Banco Provincia, el uso de Cuenta DNI creció más del 40% interanual, impulsado por los reintegros automáticos y la simplicidad de su uso en cualquier comercio adherido.
Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para aprovechar este viernes 7 de noviembre
El beneficio destacado para hoy es el 20% de descuento en comercios de cercanía, con un tope de reintegro de $4.000 por persona. El monto máximo se alcanza con $20.000 en consumos, ideal para aprovechar en almacenes, verdulerías, panaderías y tiendas de barrio adheridas a la red del Banco Provincia.
La promoción se aplica de manera automática con solo pagar a través de Cuenta DNI, sin necesidad de cupones o códigos. Este tipo de descuentos se ha vuelto una costumbre de los viernes para muchos bonaerenses, especialmente en contextos de suba de precios en alimentos y productos básicos.
Otras promociones de Cuenta DNI para aprovechar en noviembre
El mes de noviembre trae además otras oportunidades clave para planificar las compras del fin de semana. El sábado 8 de noviembre será el turno del Especial Carnicerías, Granjas y Pescaderías, con un 35% de descuento y un tope de reintegro de $6.000 (se alcanza con consumos de $17.000).
A eso se suma el 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses, disponible todos los días, con tope de $6.000 semanales. Este beneficio apunta a incentivar el consumo local y el acceso a alimentos frescos en entornos comunitarios.
Un caso particular es el Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años, que ofrece un 30% de descuento el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, con un tope de $8.000 por persona, equivalente a $26.700 en consumos. Se trata de una iniciativa pensada para fomentar el uso de medios digitales en adolescentes y facilitar el acceso a espacios gastronómicos sin efectivo.
Cuenta DNI mantiene también promociones permanentes en distintos rubros:
- Universidades: un 40% de descuento todos los días en comercios adheridos dentro de los campus bonaerenses (tope semanal de $6.000).
- Librerías: un 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: un 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope.
- Tres cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard asociadas a la app.