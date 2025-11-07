Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 7 de noviembre 2025

Este viernes 7 de noviembre llega con beneficios concretos para quienes aprovechen los reintegros de Cuenta DNI.

En un contexto económico ajustado, Cuenta DNI se consolida como una de las herramientas más elegidas por los bonaerenses para estirar el sueldo y enfrentar la inflación. La billetera digital del Banco Provincia ofrece este viernes 7 de noviembre de 2025 una batería de descuentos que van desde el 20% en comercios de cercanía hasta promociones especiales para jóvenes, ferias y universidades.

Con más de 8 millones de usuarios activos, la aplicación amplía mes a mes su red de beneficios, transformándose en una política económica cotidiana que impacta directamente en el consumo popular. De acuerdo a datos del Banco Provincia, el uso de Cuenta DNI creció más del 40% interanual, impulsado por los reintegros automáticos y la simplicidad de su uso en cualquier comercio adherido.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para aprovechar este viernes 7 de noviembre

El beneficio destacado para hoy es el 20% de descuento en comercios de cercanía, con un tope de reintegro de $4.000 por persona. El monto máximo se alcanza con $20.000 en consumos, ideal para aprovechar en almacenes, verdulerías, panaderías y tiendas de barrio adheridas a la red del Banco Provincia.

La promoción se aplica de manera automática con solo pagar a través de Cuenta DNI, sin necesidad de cupones o códigos. Este tipo de descuentos se ha vuelto una costumbre de los viernes para muchos bonaerenses, especialmente en contextos de suba de precios en alimentos y productos básicos.

Cuenta DNI.

Otras promociones de Cuenta DNI para aprovechar en noviembre

El mes de noviembre trae además otras oportunidades clave para planificar las compras del fin de semana. El sábado 8 de noviembre será el turno del Especial Carnicerías, Granjas y Pescaderías, con un 35% de descuento y un tope de reintegro de $6.000 (se alcanza con consumos de $17.000).

A eso se suma el 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses, disponible todos los días, con tope de $6.000 semanales. Este beneficio apunta a incentivar el consumo local y el acceso a alimentos frescos en entornos comunitarios.

Un caso particular es el Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años, que ofrece un 30% de descuento el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, con un tope de $8.000 por persona, equivalente a $26.700 en consumos. Se trata de una iniciativa pensada para fomentar el uso de medios digitales en adolescentes y facilitar el acceso a espacios gastronómicos sin efectivo.

Cuenta DNI mantiene también promociones permanentes en distintos rubros: