Cuenta DNI y los descuentos para hoy martes 14 de octubre 2025: 15% en supermercados bonaerenses y 10% en librerías

La billetera digital del Banco Provincia renueva sus beneficios este martes 14 de octubre.

En un contexto de inflación persistente y pérdida de poder adquisitivo, Cuenta DNI es una de las herramientas más valoradas por miles de bonaerenses. El programa del Banco Provincia actualizó este mes su esquema de reintegros con foco en productos esenciales, cultura y educación.

Mientras las grandes cadenas concentran aumentos por encima del promedio, la billetera digital busca reforzar el consumo interno a través de pequeños y medianos comercios. El objetivo oficial, según remarcan en el banco, es “sostener la inclusión financiera y estimular la economía de cercanía”.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para aprovechar este martes

Supermercados del interior: 15% de ahorro los martes y miércoles

Quienes usan Cuenta DNI podrán acceder a un 15% de descuento en supermercados del interior bonaerense los martes y miércoles, con un tope semanal de $6.000 por persona (aplicable a partir de un ticket mínimo de $30.000). Entre las cadenas adheridas están Actual Supermercados, Autoservicio 228, Don Luis, Red Minicosto, Super 3, Super Cano, Caseros, San Lorenzo y Chacabuco.

Según estimaciones del Banco Provincia, el beneficio puede significar un ahorro de hasta $24.000 mensuales por grupo familiar, si se combinan las promociones con las de ferias y comercios de cercanía.

Librerías y cultura: 10% de descuento sin tope

Para quienes aprovechan los lunes y martes para renovar materiales de estudio o regalar libros, Cuenta DNI ofrece 10% de descuento en librerías adheridas de toda la provincia. A diferencia de otros rubros, no tiene tope de reintegro, lo que la convierte en una de las promociones más buscadas por docentes y estudiantes universitarios.

El beneficio se suma al 40% de descuento en comercios de universidades bonaerenses y al mismo porcentaje en ferias y mercados locales, con un tope de $6.000 por semana.

Cines, cuotas y consumo local

La cultura también tiene su alivio: Cuenta DNI ofrece 50% de descuento en entradas de cine, en salas adheridas como Paseo Aldrey, Ambassador, Cinemacenter Diagonal y Los Gallegos Shopping. Además, los comercios de cercanía no alimentarios cuentan con la posibilidad de 3 cuotas sin interés todos los días, usando tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la aplicación.

Estos beneficios apuntan a reactivar sectores golpeados por la baja en ventas, especialmente en localidades del interior donde los programas de estímulo al consumo tienen impacto directo en la economía regional.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.