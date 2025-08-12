Cuenta DNI: qué descuentos hay este martes 12 de agosto 2025

Desde compras en supermercados hasta librerías, este martes 12 de agosto llega con beneficios clave para Cuenta DNI.

La Cuenta DNI, la billetera digital gratuita del Banco Provincia, sigue sumando beneficios para sus usuarios durante agosto 2025. Este martes 12 llega con rebajas en rubros clave como supermercados, librerías y comercios de cercanía, junto con cuotas sin interés para compras más grandes.

En un contexto de recesión económica y consumo medido, estos descuentos representan una oportunidad para aliviar gastos en la segunda mitad del mes. Al usarlos de manera estratégica, estos beneficios pueden significar un ahorro real en la canasta familiar. Estos son los beneficios que se pueden usar hoy con Cuenta DNI:

Uno por uno, todos los descuentos vigentes este martes 12 de agosto 2025

Grupo El Nene: 15% de descuento al pagar con Cuenta DNI.

15% de descuento al pagar con Cuenta DNI. Supermercados adheridos: 15% de descuento con la aplicación.

15% de descuento con la aplicación. Librerías : 10% de descuento con la billetera digital del Banco Provincia.

: 10% de descuento con la billetera digital del Banco Provincia. Todos los días: tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI.

Qué otros descuentos hay con Cuenta DNI en agosto 2025

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).

20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos). Ferias y mercados bonaerense s: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

s: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000). Universidades : 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000). Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

Cuenta DNI.

Consejos para aprovechar al máximo las promociones de Cuenta DNI de agosto 2025

Planificar compras grandes para el día del descuento: especialmente en supermercados y tiendas de cercanía.

Combinar con otras promos del comercio: algunos locales aceptan sumar sus propias rebajas.

Usar las tres cuotas sin interés para productos de mayor valor y así preservar liquidez.

Verificar comercios adheridos: no todos los supermercados ni librerías participan, por lo que conviene chequear en la web del Banco Provincia.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades participan de estas promociones de Cuenta DNI de este martes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.

¿Qué más se puede hacer con Cuenta DNI?