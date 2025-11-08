Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 8 de noviembre 2025

Los beneficios con Cuenta DNI.

Cuenta DNI presenta como cada día los mejores beneficios y descuentos para sábado 8 de noviembre de 2025. Se trata de la billetera virtual del Banco Provincia, que brinda buenas opciones para poder ahorrar algunos pesos en un momento muy sensible del año, donde cada pequeño gasto de menos que se tenga sirve mucho y va dirigido a distintas áreas sensibles de la economía, con el fin de generar más consumo.

Este sábado tiene como principal novedad que será el día en que se podrá aprovechar el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, que brindan las mejores opciones para el público. Con más de 8 millones de usuarios activos, la aplicación amplía mes a mes su red de beneficios, transformándose en una política económica cotidiana que impacta directamente en el consumo popular.

Cómo es el descuento en carnicerías con Cuenta DNI

El sábado 8 de noviembre será el único día de este mes en el calendario de los usuarios de Cuenta DNI para poder aprovechar un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, con un tope de reintegro de $6.000 por persona, alcanzable con compras de $17.000. Se decidió que esta sea la única vez que estará disponible este beneficio en el anteúltimo mes del año.

Los descuentos en carnicerías para este sábado.

A eso se suma el 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses, disponible todos los días, con tope de $6.000 semanales. Este beneficio apunta a incentivar el consumo local y el acceso a alimentos frescos en entornos comunitarios.

Todos los descuentos que hay para hoy sábado 8 de noviembre 2025

Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos. Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.

35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Cuándo es el Especial Gastronomía

Un caso particular es el Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años, que ofrece un 30% de descuento el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, con un tope de $8.000 por persona, equivalente a $26.700 en consumos. Se trata de una iniciativa pensada para fomentar el uso de medios digitales en adolescentes y facilitar el acceso a espacios gastronómicos sin efectivo.