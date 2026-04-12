Cuenta DNI: los descuentos que hay para el domingo 12 de abril 2026

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia.

La billetera virtual del Banco Provincia continúa ofreciendo cada fin de semana grandes beneficios, tal como en el resto de los días. Cuenta DNI brinda un alivio económico en una época en que los usuarios buscan encontrar un alivio para su bolsillo. Algo que impacta directamente en alimentos, transporte y compras diarias, con una batería de ofertas para no dejar pasar.

Los beneficios de Cuenta DNI para hoy abarcan desde carnicerías y comercios barriales hasta marcas reconocidas y supermercados. Pero no todos los descuentos funcionan igual: hay topes, condiciones y trucos para exprimirlos al máximo. Las billeteras virtuales son en ese sentido una herramienta clave en el consumo cotidiano y la gente quiere aprovechar las posibilidades al máximo.

Los beneficios con Cuenta DNI para este domingo

Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

100% de ahorro en transporte público: pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Tope de reintegro mensual $10.000, por tarjeta. El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días.

Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona. Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano´s y Grido.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Grandes beneficios todos los días con Cuenta DNI.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI