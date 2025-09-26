Cuenta DNI: en menos de 24 hs se activará un mega descuento en este mayorista.

Llegar a fin de mes se vuelve cada vez más difícil. Los salarios no aumentan, pero sí lo hacen los precios. Es en este punto que entra en juego los descuentos de Cuenta DNI, que pueden significar un alivio considerable a los bolsillos. Esta billetera digital de Banco Provincia ofrece varios beneficios al mes, que se reactivan en fechas clave. En este sentido, este viernes 26 y sábado 27 de septiembre se activará un descuento del 20% en ChangoMas, uno de los principales mayoristas de la Provincia de Buenos Aires.

Cómo es el descuento en ChangoMas de Cuenta DNI

Este viernes 26 y sábado 27 de septiembre, los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un 20% de descuento en sus compras en ChangoMas. Se trata de un beneficio sin tope de reintegro y con devolución en el acto. A la hora de aprovecharlo, hay que tener en cuenta una serie de puntos que te dejamos a continuación y que se pueden corroborar en la página de beneficios de Cuenta DNI:

Cuenta DNI ofrece un 20% de descuento en ChangoMas.

El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja.

Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial.

El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Aplican exclusiones.

Asimismo, el beneficio también aplica a los días jueves, pero el último de septiembre fue este 25. Cuenta DNI suele renovar sus beneficios, por lo que es probable que en octubre el 20% de descuento en ChangoMas se mantenga. De forma contraria, estarán disponibles otros ahorros para cuidar el bolsillo de los bonaerenses.

Cuáles son las localidades en las que aplica el descuento

El descuento del 20% en mayorista de Cuenta DNI es exclusivo en sucursales de Hiper ChangoMas y ChangoMas. Son varias las localidades en las que se aplica el beneficio, pero antes de compartirlas, vale aclarar que aplica únicamente para compras realizadas en las tiendas, es decir, no es válido para compras a través de la página web. Las localidades beneficiadas son: