Cuenta DNI: descuentos del 40% en ferias, garrafas 40% y más beneficios que quedan en septiembre 2025

Aún hay vigentes importantes descuentos para usar con la billetera digital Cuenta DNI durante septiembre de 2025.

Cuenta DNI, la billetera digital más usada de la provincia de Buenos Aires, es parte del consumo cotidiano de los bonaerenses. En un contexto de crisis económica persistente, las promociones funcionan como un salvavidas para llegar a fin de mes y también como un estímulo clave para la economía de cercanía.

Este septiembre de 2025, Banco Provincia mantiene los beneficios que se consolidaron como clásicos —descuentos en alimentos, ferias y mercados— y suma otros estratégicos, como la rebaja en garrafas y cuotas sin interés. Si estás interesado en conocer todas las ofertas disponibles, aquí te contamos los beneficios más destacados.

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI que aún se pueden aprovechar en septiembre de 2025

Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con un tope de $6.000 por semana.

40% todos los días, con un tope de $6.000 por semana. Supermercados: descuentos en fechas específicas, a confirmar según la cadena.

descuentos en fechas específicas, a confirmar según la cadena. Carnicerías y comercios de cercanía: 20% todos los viernes, con un tope de $4.000.

20% todos los viernes, con un tope de $4.000. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope mensual de $12.000.

40% de descuento todos los días, con un tope mensual de $12.000. Universidades bonaerenses: 40% en locales adheridos dentro de los campus, hasta $6.000 por semana.

40% en locales adheridos dentro de los campus, hasta $6.000 por semana. Cuotas sin interés: en comercios -no de alimentos-, con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades participan de estas promociones de Cuenta DNI hasta finales de este mes de septiembre, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación. Para este último caso, sólo es necesario tener activada tu ubicación cuando usas la app de tu celular.

Paso a paso, cómo descargar Cuenta DNI

Para aprovechar estos descuentos, es necesario contar con la aplicación Cuenta DNI instalada en el celular. Para descargarla, seguí estos pasos:

Entrá a la tienda de aplicaciones (Google Play o App Store).

Buscá "Cuenta DNI" y descargá la app.

y descargá la app. Registrate con tu DNI y datos personales.

Vinculá tu cuenta del Banco Provincia y empezá a operar.

Consejos para aprovechar al máximo las promociones de Cuenta DNI de septiembre 2025