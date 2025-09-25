Cuenta DNI: descuentos en supermercados del 20% y 10% en perfumerías para hoy jueves 25 de septiembre 2025

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, es la herramienta estrella de ahorro para miles de bonaerenses.

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, es la herramienta estrella de ahorro para miles de bonaerenses. Este jueves 25 de septiembre, los usuarios podrán acceder a rebajas especiales en supermercados, perfumerías, farmacias y hasta en garrafas y ferias, como parte de su programa de beneficios que se extiende durante todo el mes.

El atractivo principal del día está en las cadenas Toledo y Carrefour, que ofrecen descuentos directos en línea de caja. A esto se suma el 10% en perfumerías y farmacias adheridas, ideal para compras de higiene y cuidado personal. Todos los beneficios exigen pagar con dinero en cuenta desde la aplicación oficial, sin intermediarios ni billeteras de terceros.

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI para aprovechar este jueves 25 de septiembre

Toledo y Carrefour

El beneficio más contundente lo ofrece Toledo, con un 20% de descuento sin tope de reintegro y con devolución inmediata al momento del pago. La condición es abonar desde la app Cuenta DNI con dinero en cuenta.

Carrefour suma un 10% de descuento en todas sus sucursales, también sin tope y acumulable con productos en oferta. La devolución también es instantánea, lo que lo convierte en una oportunidad atractiva para compras grandes de alimentos y artículos de limpieza.

Perfumerías y farmacias

Las farmacias y perfumerías adheridas ofrecen 10% de descuento sin límite de reintegro para quienes abonen con QR o Clave DNI. La condición es estar al día con el Banco Provincia: quienes registren atrasos en el pago de sus obligaciones quedan excluidos del beneficio.

Este descuento aplica a productos de higiene, cosmética y perfumería, pero no a compras con tarjeta de crédito, débito ni transferencias.

Cuenta DNI.

Más beneficios vigentes para toda la semana

Además de los descuentos de este jueves, Cuenta DNI mantiene promociones en garrafas, cafés y ferias bonaerenses:

40% en garrafas , con tope mensual de $12.000.

, con tope mensual de $12.000. 40% en cafés en buffets , con tope semanal de $6.000.

, con tope semanal de $6.000. 40% en ferias y mercados Bonaerenses , también con tope de $6.000 por semana.

, también con tope de $6.000 por semana. Tres cuotas sin interés en comercios adheridos al pagar con tarjetas de crédito vinculadas a la app.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades participan de estas promociones de Cuenta DNI hasta finales de este mes de septiembre, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación. Para este último caso, sólo es necesario tener activada tu ubicación cuando usas la app de tu celular.