Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 6 y domingo 7 de mayo 2026

Cuenta DNI ofrece grandes beneficios.

La billetera virtual del Banco Provincia vuelve a ofrecer este fin de semana una amplia variedad de promociones y descuentos para sus usuarios, sumando beneficios especiales que complementan las ofertas vigentes durante la semana. De esta manera, Cuenta DNI continúa posicionándose como una de las herramientas más utilizadas para aliviar el gasto cotidiano, especialmente en un contexto en el que muchas familias buscan optimizar sus ingresos y aprovechar cada oportunidad de ahorro.

Con la llegada del sábado y domingo, crece el interés por conocer cuáles son los descuentos disponibles para realizar compras con reintegros y promociones exclusivas. Las ofertas abarcan distintos rubros de consumo masivo y permiten acceder a importantes beneficios en productos y servicios de uso frecuente. Las promociones alcanzan sectores clave para la economía familiar, como alimentos, ferias, mercados y comercios de cercanía, además de incluir descuentos especiales en rubros seleccionados durante el fin de semana.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI para este fin de semana

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos. Nuevo beneficio en Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos.

40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.

30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales. Beneficio especial con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI (para pagos sin contacto): hasta tres cuotas sin interés en comercios que no perteneces al rubro alimentos.

Qué descuentos habrá con Cuenta DNI en supermercados durante junio 2026

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia.

Entre las promociones que se brindan para junio aparecen descuentos semanales en supermercados y mayoristas, con días específicos según cada cadena. Los beneficios podrán utilizarse con pagos mediante QR o Clave DNI desde la aplicación.

Las promociones anunciadas son: