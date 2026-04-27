Cuenta DNI: los descuentos que hay para el lunes 27 de abril 2026

Cuenta DNI.

En medio de un escenario económico ajustado, las billeteras digitales son aliadas del consumo cotidiano. Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, mantiene una estrategia agresiva de descuentos que impacta en alimentos, educación y movilidad, rubros sensibles para el bolsillo.

Este lunes 27 de abril de 2026, el esquema de beneficios combina promociones sin tope con otras que requieren planificación para maximizar el ahorro. Este tipo de herramientas ya forman parte de la rutina de millones de bonaerenses.

Librerías y consumo diario: los descuentos de Cuenta DNI que no tienen techo

El dato más fuerte del día está en las librerías:

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Este beneficio, exclusivo para pagos con dinero en cuenta desde la billetera digital, busca incentivar el consumo cultural en un contexto donde la compra de libros se ve afectada por la inflación.

A esto se suma el clásico:

20% de descuento en comercios de cercanía (incluye carnicerías) de lunes a viernes.

(incluye carnicerías) de lunes a viernes. Tope: $5.000 por semana (se alcanza con $25.000 en compras).

La clave está en distribuir gastos a lo largo de la semana para no perder reintegros.

Cuenta DNI.

Marcas, supermercados y ferias: dónde está el mayor ahorro con Cuenta DNI

El abanico de promociones se amplía con descuentos más altos en rubros específicos:

30% de ahorro en marcas destacadas , con tope de $15.000 mensual por marca. Incluye: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano’s y Grido.

, con tope de $15.000 mensual por marca. Incluye: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano’s y Grido. Supermercados : descuentos activos todos los días en cadenas adheridas.

: descuentos activos todos los días en cadenas adheridas. Jubilados y pensionados que cobran por Banco Provincia acceden a 5% extra.

que cobran por Banco Provincia acceden a 5% extra. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento diario, con tope de $6.000 semanal.

40% de descuento diario, con tope de $6.000 semanal. Universidades: 40% de descuento en comercios adheridos, con el mismo tope semanal.

Transporte gratis con Cuenta DNI: condiciones clave que no hay que pasar por alto

Uno de los beneficios más fuertes sigue siendo el transporte:

100% de ahorro en transporte público pagando con NFC.

Tope: $10.000 mensual por tarjeta.

Solo válido con Visa Débito vinculada a la billetera virtual.

Exclusivo para Android.

No aplica con QR ni otras billeteras.

Reintegro en 20 a 30 días.

Además, hay una condición clave para todos los beneficios del día:

No aplica para clientes con deudas o atrasos con el banco.

Solo válido pagando con dinero en cuenta desde Cuenta DNI.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI