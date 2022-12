Homenajearon a las víctimas de Cromañon, a 18 años de la tragedia

Familiares y amigos recordaron a las víctimas en una nueva conmemoración del incendio que dejó . Se realizaron dos actos en la Ciudad.

A 18 años de la tragedia de Cromañon, distintos actos en la ciudad de Buenos Aires buscaron homenajear a las 194 personas que perdieron la vida en el incendio de la discoteca el 30 de diciembre de 2004. Uno de ellos fue encabezado por Hacemos Memoria, agrupación que nuclea a familiares y víctimas de la masacre de Cromañón, y el otro se trató de una mesa en la que se abordó el rol reparador por parte del Estado ante un hecho de estas características. El excantante de Callejeros Patricio Fontanet cantó en un escenario montado en el Obelisco.

La agrupación Hacemos Memoria realizó un acto en el marco del 18° aniversario de la tragedia en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires. "La ley de expropiación del predio tuvo el suficiente consenso del arco político pra demostrar que es un hecho que nos atravesó a todos", consideraron. En el encuentro se reunieron cerca de 1.000 personas con diversas banderas y consignas entre las que se destacaron "La músca no mata" y "Llevo a los pibes para siempre".

A su vez, también dijo presente el cantante Patricio Fontanet, ex líder de la banda Callejeros cuando ocurrió la tragedia, hoy parte de la banda Don Osvaldo. En el escenario cantó durante 20 minutos sin hacer alusión a la masacre. Tras finalizar el recital, el público gritó a viva voz: "A estos pibes los mato la corrupción" y "Callejeros es un sentimiento que no puedo parar". También se leyó un documento sobre el mismo escenario.

"El recuerdo de las pibas y los pibes está presente en cada una y cada uno de nosotros, forman parte de la trama que compone esta enorme red que formamos entre todes. Este, nuestro territorio de lucha, se extiende de manera invisible por barrios y provincias de cada sobreviviente, familiar o amigo. Cuando se las y los nombra, traemos al presente el dolor y todos estos largos años de lucha", sostienen desde Hacemos Memoria. Y ratificaron el "Nunca Más" a la corrupción, la impunidad, la negligencia y la tranza estatal.

Tras la lectura del documento, familiares y amigos marcharon rumbo al santuario próximo a la estación ferroviaria de Once. "Es el día más sensible pero hay que afrontarlo y transitarlo, porque es importante estar de pie. Es difícil imaginar entrar a Cromañón, yo me imagino un lugar lleno de luz y vida. Algo diferente a lo que fue, eso sería muy lindo", sentenció Belkys Contino en diálogo con Télam al hablar sobre cómo recuerda el 30 de diciembre.

Por otro lado, en Plaza de Mayo, se realizó un segundo acto que se inició a las 16 cuando Diego Zenobi, moderador de "Experiencias con Espacios de la Memoria", lideró una mesa destacando la posibilidad de "construir memoria y promover cierta reparación" por parte del Estado al expropiar el sitio. Luego, se leyó otro documento de los familiares y amigos de las víctimas de la organización. "El hecho de que el Estado y la política hayan promovido la expropiación y la creación de un espacio de memoria no es solo algo que promueve una cierta reparación, sino que da la posibilidad de contar la historia, construir memoria y seguir releyendo lo sucedido desde la perspectiva de los propios afectados", dijo Zenobi.

De la mesa participaron la hermana de Luciano Arruga, Vanesa Orieta; la coordinadora de víctimas del incendio del supermercado paraguayo Ycuá Bolaño, Liz Torres Herrera; y la integrante del excentro clandestino de detención Virrey Cevallos, Alba Pereyra Lanzilotto. También estuvieron la legisladora porteña Victoria Montenegro; Paolo Menghini, el padre de Lucas, quien falleciera en la tragedia de la estación Once del tren Sarmiento; Alberto Santillán y Roxana Cainzos, la madre de Nehuén Rodríguez, integrante de la agrupación de Víctima de Gatillo Fácil.

Luego de celebrar la ley para convertir a Cromañón en un espacio de memoria, señalaron la necesidad de que "esa ley se cumpla, que no quede en letra muerta como tantas leyes que el Congreso aprueba y después se incumplen" y le enviaron un pedido especial al presidente Alberto Fernández: "Que arbitre los medios para la efectiva toma de posesión de Cromañón, así como la reglamentación de la ley".

También, remarcaron que quieren evitar que este tipo de decisiones queden "entrampadas en los vaivenes de un año electoral" y así impedir el avance de Rafael Levy sobre el inmueble y la memoria. "No importa cómo pienses, la muerte joven en manos del Estado obliga a reparar con políticas públicas", agregaron. Y señalaron sobre las causas judiciales: "No entendemos que la justicia aún no haya resuelto gran parte de los juicios civiles. El Poder Judicial ha demostrado su gran capacidad para dilatar procesos y obstaculizar cada reclamo. Lejos de impartir justicia, termina revictimizándonos una y otra vez. ¡Exigimos celeridad y cumplimiento de las sentencias de los juicios civiles, ya!".