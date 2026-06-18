Desde el próximo lunes 22 de junio podrían presentarse nuevas demoras y cancelaciones en el transporte urbano y suburbano en distintos puntos del país. Así lo confirmó la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), tras advertir que se necesitan "soluciones urgentes" para tratar la crisis "terminal" en el transporte público nacional.

La organización planteó una serie de reclamos, que van desde la pérdida de empleo en el sector, pasando por los aumentos de precio en el combustible, incremento en los costos hasta la falta de renovación de las unidades. "No podemos pagar el costo operativo que requiere el sector" expresaron en un comunicado.

A su vez, la Federación empresaria cuestionó al Estado Nacional por el "incumplimiento de pago de fondos nacionales" y exigió a los gobiernos provinciales que también cumplan con las compensaciones correspondientes.

FATAP se refirió también a las inconsistencias en los descuentos de la Tarjeta SUBE que corresponden a jubilados, veteranos de la Guerra de Malvinas, amas de casa, estudiantes con Becas Progresar, quienes viajan en transporte público con tarifas más bajas. La federación denunció que ni el Gobierno Nacional ni las provincias están pagando las compensaciones que respaldan estos beneficios y que, en este momento, los costos los están asumiendo las propias empresas. "Necesitamos una respuesta inmediata. Defendemos el transporte público. Es un orgullo y un derecho para todos los argentinos", remarcaron.

La FATAP sostuvo que las próximas 72 horas serán claves para definir qué medidas se llevarán a cabo la semana que viene en caso de no llegar a un acuerdo. Miembros de la entidad aseguraron que su objetivo "no es perjudicar a los millones de usuarios que se trasladan a sus trabajos en transporte público" con la puesta en marcha de cancelaciones y reducciones de frecuencias. No obstante, explicaron que "se requiere un abordaje integral del problema porque así no se puede seguir".

Cuántos puestos de trabajo se perdieron en el sector del transporte

FATAP afirmó que entre 2024 y 2026 se perdieron entre 9.000 y 11.000 puestos de trabajo en el sector del transporte solo del interior del país. El problema no está solo en la calidad del servicio que hoy funciona, en la gran mayoría de los casos, con flotas antiguas, también se encuentra en los salarios de los trabajadores. La organización afirmó que hay muchas empresas que no podrán hacer frente al pago del aguinaldo en junio y que otras lo tendrán que pagar en cuotas.