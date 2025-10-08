Ganaron el mundial de alfajores, pero hoy cierran sus puertas

Ganó el premio de mejor alfajor del mundo, pero cerró sus puertas.

Una reconocida marca de alfajores vive una situación más que particular, ya que pese a ser ganadora del mundial hace un par de años, teniendo un importante reconocimiento por su sabor y calidad, cerró sus puertas.

La empresa marplatense Los T’ Puales ganó en 2023 la categoría de chocolate negro en el Campeonato Mundial del Alfajor, pero días atrás anunció en un comunicado el cierre de sus locales por tiempo indefinido y la suspensión de toda actividad comercial.

"A veces hace falta frenar para tomar perspectiva y recuperarse. Por el momento es un cierre sin fecha límite, nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido. Solo tenemos palabras de agradecimiento y amor por todo el tiempo compartido y apoyo. Gracias", expresaron desde la marca al comunicar el freno de sus actividades.

El local ubicado en la calle Avellaneda, entre Olavarría y Güemes, cerró el sábado pasado, mientras que, aun sin fecha confirmada, el de Avenida Libertad y Bordabehere correrá la misma suerte en el corto plazo.

Solamente quedarán disponibles los productos que ya estén en comercios hasta que se agote el stock porque la empresa también suspendió la venta mayorista tanto en la fábrica como de manera online.

Los motivos del cierre de la fábrica de alfajores

Desde “Los T’ Puales” no brindaron detalles sobre los motivos del parate, pero se volvió moneda corriente que las empresas cierren sus puertas en el contexto de crisis económica que trajo entre otras cosas una fuerte caída de las ventas.

La marca ganadora en el 2023 del premio "Mejor alfajor de chocolate negro” en la segunda edición del Campeonato Mundial del Alfajor, celebrado en La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires, prometió mantener informados a sus seguidores en caso de novedades futuras.

Cabe señalar que esto se da en medio del duro momento que afrontan los kioscos, ya que las golosinas son de los elementos que la gente más recorta en momentos de crisis. En la ciudad de Mar del Plata cerraron decenas de estos comercios por las bajas ventas.

"Nosotros vendemos productos que no son de primera necesidad. Entonces, lo primero que hace el consumidor es reducir el consumo de estos productos", explicaron desde el sector lamentando la situación y señalando los alfajores, así como otras golosinas, tuvieron una fuerte caída en las ventas, lo cual podría explicar el cierre de la marca “Los T’ Puales” pese a su calidad.