Importante hipermercado busca reducir su personal.

Al igual que lo que ocurrió con la cadena de supermercados Vea, otro importante hipermercado también busca reducir su personal en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Se trata de Hipermercado Libertad de San Juan, que ofreció a sus empleados un plan de retiros voluntarios, lo que generó preocupación entre los trabajadores que temen por el futuro de la empresa.

Según detallaron desde el Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan, ningún trabajador aceptó el retiro voluntario, ya que la empresa está ofreciendo únicamente el 40 por ciento de la indemnización que corresponde por ley.

Son 80 los trabajadores del lugar que están en alerta, pues hace pocos días también se anunció el cierre del Vea de Rawson, en la misma provincia y ven que el sector está sufriendo las consecuencias de la caída del consumo.

El hipermercado Libertad ofreció retiros voluntarios a sus trabajadores.

Cierre de supermercados en medio de la crisis

Cabe recordar que Vea, que es parte del grupo chileno Cencosud (también dueño de Jumbo y Disco) cerró una de sus sucursales y les ofreció a los 17 trabajadores el retiro voluntario. Casi la mitad de ellos aceptó, mientras que el resto busca ser reubicados en otras sucursales de la cadena.

"Además, se registraron 6 retiros voluntarios del personal en diferentes sedes de toda la provincia. Entendemos que no es para nada grato quedarse sin trabajo, pero es la salida menos dañina para ellos", agregó Mirna Moral secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) local en charla con el medio Los Andes, señalando que no es un caso aislado, sino que busca reducir el personal.

En ese contexto Cencosud también comunicó el cierre del supermercado Vea de la calle Córdoba en la provincia de Tucumán, aunque quedó postergado por 10 días por pedido del Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC) para llegar a un acuerdo y que se pueda conservar el empleo de los trabajadores.

Esto sería parte de una reestructuración comercial de la cadena en medio de la caída del consumo. el dirigente gremial Mario Neirot advirtió sobre rumores de cierre de otras sucursales: "Hay versiones que indican el posible cierre de las tiendas ubicadas en Tafí Viejo y en avenida Colón, mientras que el Vea de la Terminal también podría cerrar debido al vencimiento del contrato de concesión de ese predio, que será asumido por el Estado provincial en los próximos días".