Despidos en una histórica fábrica de ascensores en medio de la crisis de Milei

Protesta tras despidos en una fábrica de ascensores.

En el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, un grupo de trabajadores de una importante fábrica de ascensores del Conurbano bonaerense comenzaron una protesta en la puerta del lugar luego de que la firma realizara despidos.

Son 15 los empleados desvinculados de la empresa Guillemi Ascensores, ubicada en Fray Luis Beltrán 1343, Lomas de Zamora, quienes aseguraron que los despidos fueron sin previo aviso. Además marcaron que la empresa debe sueldos y no pagó las indemnizaciones.

“El primero de febrero nos dieron la vacaciones a todos los que trabajamos en fábrica somos 35 empleados en fábrica (después tiene más empleados en servise). El 12 de febrero, mientras todavía estábamos en vacaciones, nos llega el telegrama de despido a 15 empleados. Nos presentamos el día viernes 20 de febrero y obvio no nos dejaron entrar a los echados”, relató uno de los despedidos al medio Lomas Conectado.

En ese sentido, explicó que la empresa se escudó en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo argumentando una baja en la actividad y buscando pagar el 50 por ciento de las indemnizaciones. De todas maneras, sostuvo que previo a esta decisión no hubo señales de alguna crisis de producción dentro de la planta.

Al respecto, el trabajador enfatizó: "Se llegó a una conciliación obligatoria ya que nos echó con la ley artículo 247 que declara poco laburo, sería quiebra, y nos pagarían el 50% de lo correspondiente. Nunca jamás se habló de que la fábrica estaba mal ni nunca presentaron nada en el Ministerio de Trabajo".

"Se logró la conciliación obligatoria hasta el jueves 19, se presentaron los jefes en el Ministerio defiendo que mantenían el echar a ciertas personas. Nos dieron 5 días más de conciliación que se cumplió el viernes y tras esto se tenían que presentar en otra reunión pero no lo hicieron y llamaron diciendo que este lunes entraba una cierta cantidad de personas y las que no, iban a arreglar para pagar lo que corresponde”, sumó respecto de la situación.

Protesta en la puerta de la fábrica de ascensores

Tras esta determinación de la firma, los trabajadores comenzaron con una medida de fuerza. "Nos presentamos los 15 y no nos dejaron entrar, por eso comenzamos un reclamo y estamos todos afuera de la fábrica", relató.

Además, se sumó al reclamo una importante deuda salarial de la empresa: "A todo esto desde septiembre que nos nos pagan los retroactivos de aguinaldo vacaciones y sueldos, ni los bonos salariales que firmó la UOM, no sólo a los echados si no a todos los empleados".