Cierra una fábrica única en el país y por la crisis no habrá más un producto clave en Argentina: ahora solo se conseguirá importado

En las últimas horas se confirmó el cierre definitivo de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA) , una compañía con casi un siglo de trayectoria que era única en su rubro a nivel nacional. La noticia encendió las alertas en el sector productivo y energético, ya que la empresa se dedicaba a la fabricación de aisladores eléctricos, un insumo esencial para el funcionamiento de las redes de energía.

FAPA era la única empresa del país que producía estos componentes, utilizados para evitar fugas de electricidad y garantizar la seguridad del sistema eléctrico. Durante décadas, la compañía fue un actor central en el desarrollo de la infraestructura energética argentina. Según datos del sector, abastecía gran parte del mercado local y cubría la totalidad de la producción nacional de aisladores de porcelana, lo que ahora deja un vacío difícil de reemplazar en el corto plazo.

El Gobierno suspende aranceles para evitar desabastecimiento

Ante la paralización de la producción local, el Gobierno decidió suspender temporalmente los aranceles antidumping que regían sobre la importación de estos insumos. La medida busca garantizar el abastecimiento desde el exterior y evitar riesgos en el sistema eléctrico, que podría verse afectado si faltan los aisladores necesarios para el mantenimiento y la ampliación de las redes.

Con este cambio, el país pasará a depender casi por completo de proveedores internacionales, principalmente de Asia y la región, para sostener un insumo crítico. La decisión implica una pérdida de capacidades industriales acumuladas durante décadas y marca un antes y después en la producción nacional de bienes estratégicos.

Impacto en el empleo y en la industria nacional

Los trabajadores de la planta quedaron sin empleo en un contexto ya complejo para el sector manufacturero, que viene registrando caídas en la actividad y reestructuraciones en distintas ramas. Desde las cámaras industriales vienen alertando sobre una tendencia más amplia: la dificultad para sostener industrias de nicho frente a la competencia importada, los costos locales y los cambios en las políticas comerciales.

La desaparición de una industria única en su tipo reabre el debate sobre el rumbo del aparato productivo argentino. Más allá del caso puntual, el episodio refleja tensiones estructurales como la pérdida de producción nacional en sectores estratégicos, la creciente dependencia de importaciones, la menor integración industrial y el riesgo en cadenas críticas como la energía.

Un legado de casi un siglo

FAPA tenía una historia que se remontaba a casi 100 años. Su cierre no solo significa la desaparición de una empresa, sino también la pérdida de un know-how que no podrá recuperarse de inmediato. El sector energético, que depende de estos insumos para el mantenimiento de torres y subestaciones, deberá ahora reconfigurar su cadena de suministro con proveedores extranjeros. El futuro dirá si esta decisión es un parche temporal o el inicio de una dependencia estructural que el país no había tenido hasta ahora en un rubro tan sensible como la infraestructura eléctrica.