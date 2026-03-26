La banda del “ex Gendarme remisero”: buscaba a los boqueteros después de robos millonarios

Desde hace varios meses, la Policía Bonaerense y la Fiscalía 19 de Lomas de Zamora buscaban atrapar a una banda de boqueteros que había robado joyerías y grandes locales comerciales en el Conurbano. Por los datos que tenían los investigadores, el grupo estaba conformado por varios delincuentes jóvenes con apoyo de un ex Gendarme, que quedó señalado en videos cuando pasaba a buscar a los delincuentes después de un robo. El inicio de la investigación fue en enero, después de un golpe boquetero en la “Galería Oliver” de Lomas de Zamora cuando la banda entró haciendo un hueco en una pared que daba a un baldío y robaron gran cantidad de dinero, joyas y relojes.

La Policía dio con los datos de parte de la banda y cayeron los primeros detenidos, entre los que estaba uno de los líderes de la banda. Fuentes de la investigación aseguraron a El Destape que, en medio de los allanamientos, llegaron a la casa de un hombre de 57 años que estaba durmiendo semidesnudo. El sindicado líder de la banda “pidió primero ponerse una camisa y, mientras la policía revisaba la casa, le dio la mano al fiscal y le dijo ‘felicitaciones, hizo un gran trabajo. En tantos años de delincuente nunca me habían agarrado”; de acuerdo a la causa, esa secuencia sorprendió a todos en el lugar.

El Fiscal Ignacio Torrigino, que todavía sigue la investigación, avanzó con la búsqueda de datos tras los primeros operativos y detenciones. Así lograron identificar los movimientos de la banda que había cometido otros robos y que hacía inteligencia para robar locales en el Sur y el Norte del Conurbano. Con el análisis de los teléfonos celulares establecieron una lista de objetivos de la banda que incluía joyerías, comercios de electrónica, perfumerías y farmacias. Además, con el análisis de los celulares pudieron acceder a una agenda donde los delincuentes hablaban de la venta de relojes, perfumes y medicamentos por más de 20 millones de pesos.

Con los datos incorporados al expediente, los investigadores pudieron armar el mapa de la estructura de la banda y conocer cómo se repartían los roles. Así supieron quienes eran “los obreros” de los boquetes, quienes marcaban y hacían “inteligencia” de los comercios y finalmente quienes iban a trabajar en la “reducción y reventa” de los objetos robados. Entre esas comunicaciones conocieron también que la banda buscaba como su principal objetivo los locales que tuvieran sus paredes a espacios abiertos, como la joyería de la galería, o pegados a locales o casas vacías para que sean más accesibles para cometer los robos. Con estos datos y el cruce de información de los robos, los investigadores establecieron que además de la joyería de Lomas de Zamora, la banda robó dos locales de Frávega en Merlo y Laferrere, un Simplícity en Morón, tres locales de Pigmento en Ramos Mejía, Laferrere y Quilmes; y un local de Musimundo y de Coppel en Zona Norte.

Todos estos datos fueron clave para que la Justicia librara 15 órdenes de allanamiento para dar con el resto de los integrantes de la banda y lograra atrapar a parte de la banda. Entre los detenidos cayó un ex gendarme que operaba dentro de la banda como uno de los choferes y que quedó grabado en cámaras de seguridad cuando buscó a parte de la banda a la salida de uno de los robos. Para esa acción, el ex Gendarme usó su auto particular, un Peugeot 207 blanco que fue secuestrado en su casa durante los operativos. Además, también le encontraron pares de guantes y chalecos refractarios que fueron señalados como similares a los que usaron los integrantes de la banda en sus atracos. Además, también secuestraron en todos los operativos distintos celulares, medicamentos, relojes y objetos de valor señalados por los robados en varios golpes. Entre esos objetos estaba un reloj que aparece en uno de los videos vinculados a la banda y que son elementos clave de la investigación.

Ahora, la investigación avanza para buscar más participantes de la banda que hayan participado de los robos o que todavía puedan tener en su poder objetos robados. Mientras tanto, los 9 detenidos vinculados al expediente seguirán detenidos mientras se siguen llenando fojas con pruebas y detalles de los robos que los propios delincuentes dejaron señalados en videos, fotos y mensajes de WhatsApp que se enviaron quienes ahora esperan tras las rejas.