Horror en Tucumán: quién era el contador hallado dentro de un freezer y cómo lo habrían asesinado

Un hombre de 52 años fue encontrado dentro del freezer de su casa de la ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán. El hombre, identificado como José Antonio Romano, no fue desmembrado como había trascendido en las primeras horas de su hallazgo.

Según medios locales, Romano vivía solo en la casa donde fue hallado sin vida. Como la puerta de ingreso estaba cerrada con llave, se sugirió que la o las personas involucradas en el crimen habrían tenido acceso al domicilio, incluso podrían conocer a la víctima.

La investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal de Tucumán (MPF). Además de ser contador de profesión, Romano trabajaba en la Dirección General de Rentas, en las oficinas de San Miguel de Tucumán.

El hallazgo del cuerpo

Alarmada porque no lograba contactarse y tras recibir un mensaje que le pareció extraño, la hermana de Romano fue hacia su casa, ubicada en la esquina de avenida General Savio y Virgen del Carmen, el domingo. Al ingresar, encontró el cuerpo envuelto en una frazada y en el interior del freezer.

“Ella manifestó que él no aparecía y tampoco había avisado nada. Luego recibió un mensaje suyo, pero advirtió que por la forma de escribir no era su hermano”, precisó el fiscal de la causa, Miguel Varela. Además, en el interior de la vivienda se observaron manchas de sangre y rastros hacia el freezer.

El hombre no fue desmembrado como trascendió en las primeras horas.

Sin embargo, no detectaron signos de lucha o desorden en otros ambientes del hogar. En este sentido, el asesinato pudo darse en un contexto de no resistencia o de manipulación posterior del escenario. En cuanto a la autopsia, esta reveló que el cuerpo presentaba marcas compatibles con estrangulamiento mecánico y una herida profunda en la zona del cuello, según citó Infobae.

Horas antes de encontrarse el cuerpo, la camioneta del contador fue encontrada cerrada en el barrio Villa Nueva, cerca de una cancha de fútbol, a unos tres kilómetros de la casa. La inspección de vehículo estaba pactada para este martes. Por su parte, la investigación sigue con la toma de declaraciones del entorno de Romano y el análisis de videos obtenidos en la zona.

En la escena trabajó el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), con la intervención de la auxiliar de fiscal, Gabriela Ghilardi, quienes establecieron medidas de custodia y comenzaron con la recolección de filmaciones de cámaras de seguridad, testimonios de familiares y relevamientos de circulación de vehículos en la zona.

¿Quién era José Antonio Romano?

Romano nació el 23 de febrero de 1973. Según registros previsionales, su actividad principal consistia en “servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo” y “expendio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador”. Además de figurar como empleado en la provincia.