Mataron a un joven en Tucumán a la salida de un boliche: hay un detenido

En la madrugada de este sábado fue brutalmente asesinado un joven tucumano de 20 años, identificado como Federico Toledo, tras haber sido agredido a golpes a la salida de un boliche ubicado sobre la avenida Sarmiento, frente a la plazoleta Mitre, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. El crimen se perpetró cerca de las 6.30 cuando Toledo y tres amigos aguardaban un colectivo tras haber asistido a un boliche bailable. En ese momento se cruzaron con otro grupo de jóvenes, con quiénes habrían discutido.

La Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale, abrió una investigación de inmediato. Un sospechoso de 22 años fue detenido pocas horas después acusado de haber sido el autor de los golpes que provocaron la muerte de la víctima.

La pelea y el desenlace fatal: cómo pasó todo

De acuerdo con los primeros testimonios, la pelea se originó en la intersección de Sarmiento y Suipacha, frente a la plazoleta Mitre, donde Toledo y sus amigos esperaban el transporte público. Testigos aseguraron que el detenido primero agredió a uno de los amigos de la víctima, provocándole una fractura de tabique nasal. Luego, en medio de la tensión, golpeó directamente a Toledo en el rostro.

El impacto hizo que el joven cayera violentamente contra un banco de la parada de colectivos, golpeándose la cabeza de manera fatal. Murió en el acto, antes de que pudiera recibir asistencia médica. El agresor huyó en una motocicleta, pero fue identificado rápidamente y quedó detenido en las horas siguientes.

El lugar donde fue encontrado el cuerpo del joven de 20 años.

La investigación judicial y los avances hasta ahora

El equipo del fiscal Sale, acompañado por las investigadoras Guadalupe Martínez y Luciana Rosada, trabajó en el sitio junto al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Allí se levantaron muestras y se tomaron registros fotográficos y técnicos. Según informó el diario La Gaceta, ya se reunieron al menos cinco declaraciones de testigos presenciales y se analizaron imágenes de cámaras de seguridad cercanas para reconstruir los hechos con mayor precisión.

Fuentes judiciales confirmaron que este sábado se realizaría la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte. En tanto, la audiencia de imputación contra el acusado podría concretarse entre el domingo y el lunes, momento en el que un juez evaluará su situación procesal y definirá si corresponde imputarlo formalmente por homicidio.

Conmoción y casos similares

El episodio causó conmoción en la capital tucumana, donde la zona de la plazoleta Mitre es conocida por concentrar gran parte de la vida nocturna de los jóvenes. Vecinos y otros jóvenes presenciaron la secuencia que derivó en un amplio despliegue policial y forense durante la mañana.