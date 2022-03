El padre de uno de los rugbiers rompió el pacto de silencio: "Mi hijo no mató a Fernando"

La palabra del padre de uno de los rugbiers acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Afirma que su hijo es "totalmente inocente".

Lucas Pertossi fue el joven que grabó a sus amigos mientras asesinaban a golpes a Fernando Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, el 18 de enero de 2020. En una entrevista con Telenoche, Marcos Pertossi, el padre de Lucas, quebró el pacto de silencio de los familiares y aseguró que su hijo es "totalmente inocente" y que "está preso por algo injusto".

El hombre también es tío de Luciano y Ciro Pertossi, dos de los integrantes del grupo que acabó con la vida del joven de 18 años. El primero está acusado de pegarle a los amigos de Fernando que intentaban salvarlo, mientras que el segundo se cree que lo atacó por la espalda. Sin embargo, el padre de Lucas no dijo nada con respecto a ellos dos, sino que se limitó a defender a su hijo.

"Lucas no tiene nada que ver en esto, no hizo nada. Está preso por algo injusto siendo que él está filmando", comenzó diciendo el padre del acusado y remarcó que él defiende explícitamente a su hijo: "Yo te hablo de Lucas, no tiene nada que ver en esto". En la entrevista, aseguró: "No es asesino, no es malo, no tiene malas intenciones. Es un chico que vive feliz de las cosas que hace. Él no mató a nadie".

La fiscalía aún no pudo determinar si Pertossi le pegó a Fernando luego de haber filmado parte de la golpiza, pero si está claro que fue quien deambuló por la zona y se comunicó con sus amigos luego del ataque. Según las investigaciones, fue quien envió un audio informando que el joven estaba muerto. “Amigo, estoy acá cerca de donde está el pibe y están todos a los gritos. Está la policía, llamaron a la ambulancia. Caducó”, fue el audio que envió Lucas antes de dirigirse a un local de comidas rápidas a comer una hamburguesa junto a Máximo Thomsen.

Los rugbiers acusados del crimen de Fernando Baez Sosa.

Los ocho rugbiers están imputados por el delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", y también por "lesiones leves" sufridas por amigos de Fernando que estaban junto a él la madrugada del crimen.

El 7 de marzo de este año los acusados se negaron a ser sometidos a pericias psicológicas y psiquiátricas que habían sido solicitadas por la querella y la fiscalía de cara al juicio oral, ya que aseguraron que "no confían en la investigación" y que sufren "persecución mediática".

Las medidas habían sido solicitadas por los abogados que representan a la familia de Báez Sosa, Fernando Burlando y Fabián Améndola, y por el fiscal de juicio, Juan Manuel Dávila, en el marco de la instrucción complementaria de cara al debate oral que los ocho acusados por el homicidio deberán enfrentar desde el 2 de enero de 2023, ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1) de Dolores.

Lucas Pertossi expresó que su negativa no respondía a "un capricho": "No poseo confianza en el proceso judicial que se viene llevando a cabo, ya que he padecido persecución mediática y he sido juzgado como ´asesino´ por autoridad judicial"".