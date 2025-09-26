Triple femicidio: el nuevo fiscal contó qué hay detrás del cambio y cómo sigue la investigación

Adrián Arribas, el nuevo fiscal de la causa por el triple femicidio en Florencio Varela, remarcó que desde la Justicia harán "todo lo que está a su alcance" para esclarecer los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. El mismo día que se confirmó que los cuatro detenidos están acusados por homicidio triplemente calificado, se conoció luego que la Fiscalía General de La Matanza, conducida por Patricia Ochoa, había decidido un cambio crucial en el expediente y la investigación dejó de estar a cargo del fiscal Gastón Dupláa.

"La fiscalía trabaja con la celeridad y somos gente de muchos años, exclusivamente nos dedicamos a la investigación de homicidios y todo lo que este a nuestro alcance lo vamos a hacer y toda la prueba que tengamos que hacer la vamos a realizar en el menor tiempo que podamos", subrayó Arribas en diálogo con La Nación Más luego de que le asignaran la causa.

Crimen en Florencio Varela: cronología del triple femicidio

Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20) se reunieron en la rotonda de La Tablada en La Matanza el viernes 19 de septiembre. A las 21.29h, una camioneta Chevrolet Tracker las llevó hacia un domicilio ubicado en Florencio Varela.

Según los registros fílmicos de las cámaras de seguridad, pasaron por la Ciudad de Buenos Aires y luego llegaron a esa vivienda del municipio bonaerense.

Fue allí donde días después la policía encontró los cuerpos de las jóvenes con señales de desmembramiento. De acuerdo a la investigación que está realizando la fiscalía, las chicas acudieron engañadas a esa casa pensando que se trataba de una "fiesta" con fines sexuales. Sin embargo, las habían citado allí para asesinarlas presuntamente por una "venganza narco".

Quiénes son los detenidos por el triple femicidio

Los cuatro detenidos por el triple crimen son Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18, quienes fueron trasladados desde la DDI de La Matanza hasta la UFI N°2 de Laferrere, mientras avanzan las pericias en la casa del horror.

Quién es quién en el triple crimen: uno por uno, los imputados

Miguel Ángel Villanueva Silva (27)

De nacionalidad peruana, Villanueva Silva es señalado como uno de los presuntos propietarios de la casa donde fueron hallados los restos de las jóvenes. Fue detenido junto a Iara Ibarra en un hotel de la zona, donde se ocultaban tras el crimen.

Su perfil es de especial interés para la fiscalía, ya que se sospecha que podría tener vínculos con organizaciones narcocriminales que operan en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores. Aunque no figura en bases de datos por causas de narcotráfico, se solicitó colaboración a la PROCUNAR para profundizar esa línea.

Iara Daniela Ibarra (19)

También presunta dueña de la vivienda, Ibarra fue capturada junto a Villanueva Silva. Su rol en el crimen aún no está claro, pero se presume que tuvo participación activa en el ocultamiento de los cuerpos. La fiscalía deberá determinar si su vínculo con el principal sospechoso excede lo operativo y alcanza responsabilidades penales directas.

Maximiliano Andrés Parra (18)

Parra fue detenido dentro de la casa donde se presume que ocurrió el crimen. De nacionalidad argentina, su presencia en el lugar lo ubica en el centro de la escena. Las pericias buscan establecer si participó en el traslado, el encubrimiento o directamente en el asesinato de las víctimas.

Magalí Celeste González Guerrero (28)

También argentina, González Guerrero fue encontrada en la misma vivienda que Parra. Su edad y antecedentes están siendo evaluados por la fiscalía para determinar si tenía algún tipo de liderazgo o si actuó bajo órdenes. Su rol podría ser clave para reconstruir la dinámica del hecho.

Los cuatro serán trasladados desde la DDI de La Matanza hasta la UFI N°2 de Laferrere, donde el fiscal Gastón Dupláa los imputará por homicidio agravado. La indagatoria buscará esclarecer los roles individuales, las agravantes y posibles figuras penales adicionales. Por su parte, durante los allanamientos en Barracas, otros ocho hombres fueron demorados; aunque el principal sospechoso no fue localizado.