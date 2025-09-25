Avanza la investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes de La Matanza que fueron descuartizadas en una casa de Florencio Varela. Ahora, la Policía de la provincia de Buenos Aires confirmó que demoraron a ocho hombres durante los allanamientos que se realizaron anoche en Villa Zavaleta en el barrio porteño de Barracas, mientras buscan a un joven de 23 años.

Según Infobae, los efectivos de la Policía bonaerense pudieron llevar adelante los operativos de allanamiento mediante una autorización judicial, por lo que la Policía de la Ciudad participó en calidad de acompañante.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad buscaban principalmente a un individuo de 23 años, llamado Pequeño J, de nacionalidad peruana, señalado como autor intelectual de los crímenes y quien, además, sería el que armó el grupo para transmitir el video de los asesinatos. Las autoridades no lograron localizarlo en ninguno de los lugares allanados, por lo que continúa su búsqueda.

Los cuatro detenidos

Hasta el momento hay cuatro personas detenidas, identificadas como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y nacionalidad peruana; Iara Daniela Ibarra, de 19; Andrés Maximiliano Parra, de 18; y Magalí Celeste González Guerrero, de 28. Los últimos tres sospechosos cuentan con nacionalidad argentina.

Se trata del hombre que manejaba la camioneta que transportó a las chicas desde La Matanza a Florencio Varela, la pareja que estaba limpiando sangre en la casa donde ocurrieron los femicidios y la mujer que alquiló la vivienda a la banda narco.

Está previsto que durante esta mañana los cuatro detenidos se presenten a la indagatoria que llevará a cabo el fiscal titular de la UFI N° 2 descentralizada de La Matanza, Gastón Dupláa.

El perfil de uno de los detenidos, Villanueva Silva, es de especial interés para la causa porque se sospecha que podría tener un nexo con los narcos peruanos que operarían en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores.

El caso que conmocionó al país

Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires confirmó que el caso estaría vinculado con una organización narcocriminal. “(Las jóvenes asesinadas) Iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”, dijo en conferencia de prensa.

El pasado viernes a la noche las tres chicas habían sido recogidas por una camioneta Chrevolet Tracker de color blanca en la rotonda de La Tablada, en el Partido de La Matanza. Fue la última vez que las vieron con vida. “El hecho de ser una camioneta adulterada ya nos permitía saber que había una estrategia premeditada con una serie de actos que buscaba lograr la impunidad de este asesinato”, explicó el ministro.

Las jóvenes habrían aceptado la invitación, ya que a través de los registros de las cámaras de seguridad del Municipio se pudo observar que subieron de manera voluntaria al vehículo. El seguimiento de la ruta de la camioneta marcó cómo se dirigieron hacia la casa donde sus restos serían posteriormente encontrados.

El sábado, al ver que las chicas no regresaban ni respondían sus teléfonos, sus familias realizaron la denuncia por desaparición. Sin embargo, los allegados a las víctimas de femicidio contaron que la búsqueda no comenzó hasta el día lunes, dos días después de verlas por última vez.