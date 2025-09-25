Quiénes son los cuatro detenidos del triple femicidio de Florencio Varela, uno por uno

En medio de la investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las jóvenes de La Matanza que fueron encontradas brutalmente asesinadas en una casa de Florencio Varela, los cuatro detenidos serán indagados este jueves por la Justicia en el marco de una causa que conmociona al país. El violento asesinato contra las tres chicas, ocurrido en una vivienda de Varela, continúa en plena investigación mientras la familia de las víctimas despiden sus restos.

Los cuatro detenidos por el triple crimen son Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18, quienes serán trasladados desde la DDI de La Matanza hasta la UFI N°2 de Laferrere. A su vez, se esperan nuevas pericias en la casa del horror y avances en la investigación para dar con el líder narco peruano.

Quién es quién en el triple crimen: uno por uno, los imputados

Miguel Ángel Villanueva Silva (27)

De nacionalidad peruana, Villanueva Silva es señalado como uno de los presuntos propietarios de la casa donde fueron hallados los restos de las jóvenes. Fue detenido junto a Iara Ibarra en un hotel de la zona, donde se ocultaban tras el crimen.

Su perfil es de especial interés para la fiscalía, ya que se sospecha que podría tener vínculos con organizaciones narcocriminales que operan en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores. Aunque no figura en bases de datos por causas de narcotráfico, se solicitó colaboración a la PROCUNAR para profundizar esa línea.



Iara Daniela Ibarra (19)

También presunta dueña de la vivienda, Ibarra fue capturada junto a Villanueva Silva. Su rol en el crimen aún no está claro, pero se presume que tuvo participación activa en el ocultamiento de los cuerpos. La fiscalía deberá determinar si su vínculo con el principal sospechoso excede lo operativo y alcanza responsabilidades penales directas.

Maximiliano Andrés Parra (18)

Parra fue detenido dentro de la casa donde se presume que ocurrió el crimen. De nacionalidad argentina, su presencia en el lugar lo ubica en el centro de la escena. Las pericias buscan establecer si participó en el traslado, el encubrimiento o directamente en el asesinato de las víctimas.



Magalí Celeste González Guerrero (28)

También argentina, González Guerrero fue encontrada en la misma vivienda que Parra. Su edad y antecedentes están siendo evaluados por la fiscalía para determinar si tenía algún tipo de liderazgo o si actuó bajo órdenes. Su rol podría ser clave para reconstruir la dinámica del hecho.

Los cuatro serán trasladados desde la DDI de La Matanza hasta la UFI N°2 de Laferrere, donde el fiscal Gastón Dupláa los imputará por homicidio agravado. La indagatoria buscará esclarecer los roles individuales, las agravantes y posibles figuras penales adicionales. Durante los allanamientos en Barracas, otros ocho hombres fueron demorados, aunque el principal sospechoso no fue localizado.

Realizan hoy el velatorio de Brenda Del Castillo y Morena Verdi, dos de las víctimas del triple crimen

En tanto, hoy realizarán el velatorio de Brenda Del Castillo y Morena Verdi, dos de las tres víctimas del triple crimen en Florencio Varela, en la localidad bonaerense de San Justo donde los familiares, amigos y conocidos de las jóvenes piden “acompañar en este doloroso momento”.

Luego de que se hayan realizado las autopsias correspondientes, cuyos resultados preliminares confirman las torturas que sufrieron las tres chicas, la Justicia aceptó que se entreguen los cuerpos para darles el último adiós.

De este modo, se espera que este jueves, de 14.00 a 18.00, se lleve a cabo el velatorio de Brenda y Morena en la calle Monseñor R. Bufano 2651, ex Camino de Cintura, en San Justo. “Con el corazón lleno de tristeza, invitamos a familiares y amigos a unirse con nosotros para darle el último adiós a Morena y Brenda, y acompañar a la familia en este doloroso momento”, expresa la tarjeta difundida.

El triple crimen: el caso

Según confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el crimen estaría vinculado a una organización transnacional de narcotráfico. Las jóvenes habrían sido invitadas a un evento, sin saber que se trataba de una emboscada. Fueron trasladadas en una camioneta Chevrolet Tracker blanca, adulterada, desde La Tablada hasta la casa del horror en Florencio Varela.

Las cámaras de seguridad confirmaron que las víctimas subieron voluntariamente al vehículo el viernes. Al no regresar, sus familias denunciaron la desaparición, aunque la búsqueda oficial comenzó recién el lunes. El hallazgo de los cuerpos desató una investigación que incluye pericias en la vivienda, operativos en Villa Zavaleta y la búsqueda de un presunto líder narco peruano que habría ordenado el crimen.