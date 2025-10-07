La causa por el crimen en Florencio Varela tiene un nuevo sospechoso. Se trata del "Loco David", a quien también se conoce como "El Tarta": un hombre que fue señalado por Victor Sotacuro en su testimonio ante la Justicia e identificado en el lugar de los hechos por varios de los implicados.

Se sospecha que el "Loco David" fue contratado por Pequeño J para llevar a cabo los crímenes de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en la vivienda de Florencio Varela.

La novia de Sotacuro, Mónica Débora Mujica, también lo nombró en su declaración. Dijo que el viernes 19 de septiembre su pareja "fue contactada por un tal 'El Loco David' para que lo busque en una vivienda en Florencio Varela".

Quién es "El Loco David"

“Se llama David, pero no tengo la menor idea del apellido", dijo Mujica en su declaración ante la Justicia y lo describió: "Es gordito, pelo cortito, morochito, de aproximadamente 30 años, nacionalidad peruano”.

“Vive en la villa, creo que en la manzana 29. Conozco su casa, entrás por un pasillo chiquito que entra a un callejón donde hay otro tope y luego está su casa, creo que la puerta es negra. Al lado vive una amiga y por eso lo vi entrar al señor muchas veces ahí”, expresó la pareja de Sotacuro y agregó: “En realidad lo conozco como el ‘Tarta’ ya que cuando habla tartamudea. Es conocido en el barrio”.

En el testimonio de Sotacuro también apareció este "Loco David". El detenido contó que fue él quien lo contrató como remisero para ir "a una quinta donde celebraban un cumpleaños". “Yo lo llamé al Loco y le dije que ya estaba en la dirección que mandó y él me dijo que por ahí había un kiosco, que me pare ahí y espere”, contó.

Dijo que después de varias horas le consultó al Loco qué pasaba y él le respondió que se vaya porque quería quedarse en la supuesta fiesta: “Ahí nos volvimos los tres. Manejé yo de vuelta porque Diego había tomado más de seis latas y yo menos. Florencia iba de acompañante”.

Cuando ya estaba en su barrio, indicó que El Tarta lo llamó, le pidió que lo vaya a buscar y que lleve una campera: “Lo espere en una estación de servicio y cuando lo veo venían todos mojados manchados de barro y yo pienso ‘se habrán peleado en la fiesta, era una fiesta peruana’".