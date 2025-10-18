"Por temor": la detenida con información clave se negó a un careo con los imputados por el triple femicidio

Desde que María Celeste González Guerrero, una de las detenidas por el triple femicidio narco de Florencio Varela, declaró como "arrepentida" frente al fiscal Carlos Adrián Arribas, se empezaron a conocer más detalles escalofriantes sobre la noche del viernes 19 de septiembre en la que torturaron y asesinaron brutalmente a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Este viernes, la mujer volvió a prestar testimonio ante la Justicia y aseguró que "no sabía que iban a asesinar a las tres jóvenes" durante aquella fatídica noche. González Guerrero sostuvo que ese día habló con "Pequeño J" y accedió a prestarle su vivienda, ubicada en Chañar 702, en Florencio Varela, aunque, según ella, desconocía qué harían. "Solo le dije que usaran mi pieza y no la de mi hijo", aseveró.

La detenida contó que ese día vio llegar a las tres chicas, pero luego se fue del lugar y que se enteró luego de todo lo ocurrido por su pareja Miguel Ángel Villanueva, quien participó en el crimen y también está arrestado. "Me dijo (en el hotel donde los encontró la policía) que lo del dedo se lo había hecho cuando apuñaló a una de las chicas que quiso escapar. A la última de las chicas la habían asfixiado con 'Pequeño J'", manifestó.

La arrepentida rechazó un careo con los imputados por el triple femicidio

A pesar de haber declarado ante el fiscal Arribas, González Guerrero se negó a someterse a un careo con los imputados por "miedo" a que tomen represalias contra ella y su familia. Sin embargo, sí añadió a su declaración que mientras torturaban a las jóvenes, uno de los miembros de la banda habría llamado por teléfono a la familia de Brenda para "pedirle la droga que supuestamente habían robado". Según la detenida, ese llamado ocurrió mientras filmaban el homicidio de la chica de 20 años.

También confirmó que quienes fueron los encargados de realizar los pozos para ocultar los cuerpos de las tres chicas fueron "Nero" y "Paco", todo supervisado por Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño J", el narcotraficante peruano de 20 años, presunta cabeza del grupo.

"Ellos estaban ese día haciendo el pozo. Cuando yo entré a abrirle a ‘J’, ellos dos estaban con Matías en el fondo de mi casa. Yo vi la tierra, no vi el pozo, pero vi a Matías en cuero con una pala”, recordó.

La causa por el triple femicidio en Florencio Varela tiene nueve detenidos en total (ocho en Argentina y uno en Perú) y se buscan a tres personas prófugas. Para el fiscal Carlos Adrián Arribas, está claro que el móvil del asesinato es el robo de estupefacientes. "Cada vez está más claro que el móvil del crimen es un robo de droga”, indicó en una reciente rueda de prensa.