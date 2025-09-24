"Me mandé una cagada, si hablo explota todo": el audio detrás de la familia del capo narco vinculado al triple crimen de las chicas de La Matanza

El crimen en Florencio Varela ha logrado conmocionar al país entero. Se confirmó que los cuerpos sin vida hallados en una casa de la localidad bonaerense eran los de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres chicas desaparecidas en los últimos días en La Matanza.

La investigación alrededor del caso avanza en diferentes líneas y ya son cuatro las personas detenidas e imputadas por el triple crimen. En esa línea, Javier Alonso, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, señaló que los asesinatos fueron premeditados y que se trata, en primera instancia, de una red narco criminal internacional. Ahora, la aparición de un audio arrojó datos claves para entender qué pasó con las chicas.

"Me mandé una cagada", el audio clave

En las últimas horas la Policía bonaerense detuvo a cuatro personas presuntamente responsables de la desaparición y muerte de Brenda, Morena y Lara. Una de las detenidas fue aprehendida mientras lavaba manchas de sangre en la casa de Florencio Varela donde se encontraron los cuerpos.

Al analizar su teléfono, las fuerzas de seguridad encontraron un audio que la detenida le había mandado a su madre, donde explícitamente decía: "Me mandé una cagada, si me entrego explota todo". Así lo detalló el periodista Diego Gabriele en C5N.

"Esa vivienda había sido alquilada por un grupo narco que opera en el Barrio 1-11-14. Creen que las llevaron para mantener relaciones sexuales, en el medio algo pasó, y eso devino en al menos dos homicidios", explicó el periodista sobre la reciente hipótesis que maneja la Justicia en la investigación del caso.

Un vecino de la vivienda varelense también habló ante la prensa y contó que "la casa estaba habitada por unos chicos jóvenes, de unos 30 años". "Luego se fue el chico y quedó la chica. Cuando nos enteramos ayer no lo podíamos creer. Es una casa grande, tiene patio, no es un aguantadero", agregó el vecino.

Quiénes son los cuatro detenidos

Una las personas que detuvo la Policía sería el hombre que manejaba la camioneta a la que se subieron las chicas el viernes pasado y se pudo constatar a través del registro de cámaras de seguridad.

Por otro lado se detuvo a una pareja, que estaba limpiando rastros de sangre de las paredes de la casa de Florencio Varela cuando se hallaron los cuerpos. La detención de esta mujer y el posterior análisis de su teléfono es el que habría arrojado la prueba del audio. Se estima que la pareja es familiar de la dueña de casa.

La última detenida es, en efecto, la dueña de casa, a quien la Policía encontró en un hotel alojamiento junto a un hombre de nacionalidad peruana.

La hipótesis que maneja la Fiscalía a cargo

A raíz de los allanamientos se estableció una conexión entre la casa de Florencio Varela y una banda narco de la Villa 1-11-14. La dueña de la vivienda les habría alquilado el lugar a la banda criminal para hacer una fiesta.

Brenda, Morena y Lara se habían contactado por última vez con sus familias la noche del 19 de septiembre, cuando iban camino a encontrarse en la rotonda de La Tablada, en La Matanza. Las cámaras de seguridad registran el momento en que subieron a una camioneta.

Por el rastreo de uno de los celulares de las chicas, las fuerzas de seguridad pudieron llegar hasta la casa de Florencio Varela.