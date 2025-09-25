El triple femicidio en Florencio Varela no sólo ha generado conmoción en la sociedad, además, organizaciones sociales y civiles ya se han manifestado acerca del triple crimen de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20). Ni Una Menos acaba de convocar a una marcha para pedir justicia por las jóvenes.

Bajo el lema de "Ninguna vida es descartable", el colectivo feminista llamó a los ciudadanos a reclamar al Estado, a las autoridades nacionales, diputados y senadores por este brutal asesinato, pero también por las mujeres que siguen matando a lo largo de la Argentina, teniendo en cuenta que en Argentina se registra un femicidio cada 35 horas, de acuerdo al colectivo Ahora que Si Nos Ven.

Cuándo será la marcha de "Ni Una Menos" por el triple femicidio en Florencio Varela

La marcha por el triple femicidio de Florencio Varela será este sábado 27 de septiembre a las 16h. Se convoca en Plaza de Mayo y, desde allí, se marchará hacia el Congreso de la Nación, lugar que será el epicentro del reclamo. Desde la organización de Ni Una Menos indicaron: "No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios".

El observatorio de violencia de género "Ahora sí que nos ven", declarado de Interés por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, también marchará al Congreso. En su publicación en redes sociales, sostuvieron: "Justicia por Morena, Brenda y Lara. Todas las vidas importan".

Crimen en Florencio Varela: últimas novedades del atroz triple femicidio

El femicidio de Brenda, Morena y Lara se perpetró el viernes 19 de septiembre en la noche. Las cámaras de seguridad registraron que las jóvenes se subieron a una camioneta en la rotonda de La Tablada en La Matanza con destino a una "fiesta" en Florencio Varela. El recorrido no fue convencional. El vehículo pasó, además, por la Ciudad de Buenos Aires y recién después llegó al municipio de la zona sur del conurbano.

La investigación, a cargo del fiscal Gastón Dupláa, sigue con intensidad la hipótesis que indica que el crimen está vinculado al narcotráfico. Las mujeres acudieron engañadas a ese domicilio que es propiedad de dos familiares de un líder narco de la villa 1-11-14 del barrio de Flores.

De hecho, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, afirmó que ya pudo identificarse a este sujeto, que fue quien ideó el triple femicidio. "Vamos a seguir investigando, pero esto explica por qué fueron mutiladas, sepultadas y no querían que las encuentren", expresó el funcionario.

Hasta el momento, el crimen tiene cuatro detenidos: Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18. Los "aprehendidos" fueron trasladados este jueves a la Unidad Fiscal N°2 donde deberán someterse a pericias y a nuevas declaraciones.