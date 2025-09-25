Avanza la investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las jóvenes de La Matanza que fueron brutalmente asesinadas en una casa de Florencio Varela. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó que fue identificado el líder narco que ideó el crimen y que tiene "pedido de detención". El funcionario también aseguró que fueron detectados los "dos secuaces" del jefe criminal.

La Policía bonaerense también indicó que demoraron a ocho hombres durante los allanamientos que se realizaron anoche en Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas, mientras buscan a un joven de 23 años. Según Infobae, los efectivos de seguridad pudieron llevar adelante los operativos de allanamiento mediante una autorización judicial, por lo que la Policía de la Ciudad participó en calidad de acompañante.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad buscaban principalmente a un individuo de 23 años, llamado "Pequeño J", de nacionalidad peruana, señalado como autor intelectual de los crímenes y quien, además, sería el que armó el grupo para transmitir el video de los asesinatos. Las autoridades no lograron localizarlo en ninguno de los lugares allanados, por lo que continúa su búsqueda.

Alonso reforzó la hipótesis de la "venganza" narco. "Vamos a seguir investigando, pero esto explica por qué fueron mutiladas, sepultadas y no querían que las encuentren", apuntó. "Todo el asesinato fue transmitido en un vivo a través de una cuenta de Instagram y aparentemente la habrían visto 45 personas. Era un grupo cerrado y quienes lo vieron formaban parte de la banda y habría sido un disciplinamiento hacia ellos como integrantes de la organización. Ese habría sido el móvil del homicidio en la transmisión", detalló.

En esa línea, dijo que el objetivo de la organización era "sembrar el terror entre propios y extraños". "El mensaje es claro. El boca a boca vaya instalando el mito de una persona que es capaz de hacerle cualquier cosa que se atrevan a desafiarlo", señaló.

“Las chicas fueron asesinadas el propio viernes entre las 11 y 12 de la noche”, detalló Alonso en declaraciones para CNN Radio. A su vez, el funcionario contó que las mujeres trabajaban en la zona de Flores, que habían conocido “a los criminales”, pero que “algo pasó” que derivó “en una venganza y en los asesinatos”.

Los investigadores confirmaron que las mujeres fueron trasladadas desde Ciudad Evita el mismo viernes que desaparecieron cuando, sostienen en la denuncia, se dirigían a una presunta fiesta donde les habían prometido 300 dólares. Según indicó una de las madres, las chicas mantenían encuentros como trabajadoras sexuales. De la investigación se desprende que Lara, la menor de las chicas -de 15 años-, fue quien llevó adelante los contactos que la invitaron una fiesta y coordinó para sumar a sus amigas.

Pese a ese dato, quienes están siguiendo de cerca la investigación aseguran que no había ningún tipo de vínculo entre las jóvenes y ninguna banda narco, sino que manejan la hipótesis de que todo fue parte de un plan criminal alrededor de una venganza originada, según los primeros datos, por el robo que sufrió un alto miembro de esa banda. Así, los investigadores creen que Lara o una allegada a ella participó de un encuentro en donde a un integrante de la banda narco le quitaron droga y dinero, lo que originó el plan para asesinarlas.

El análisis indicó que las tres mujeres tenían golpes graves y heridas cortantes en todo su cuerpo: en el estudio se reveló que los crímenes fueron cometidos en cadena y que, además, el femicidio se cometió en la madrugada del sábado, cerca de las 2 de la madrugada. El ministro Alonso afirmó que la autopsia demuestra que "dos chicas sufrieron mucho", planteó que "estaba todo armado para que este asesinato quede impune" y que "públicamente las chicas queden como desaparecidas".

Crimen en Florencio Varela: cuatro detenidos por el triple femicidio

Los cuatro detenidos serán indagados este jueves por la Justicia en el marco de la causa que conmociona al país. El violento asesinato contra las tres chicas, ocurrido en una vivienda de Varela, continúa en plena investigación mientras la familia de las víctimas despiden sus restos.

Los aprehendidos son Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18, quienes serán trasladados desde la DDI de La Matanza hasta la UFI N°2 de Laferrere. A su vez, se esperan nuevas pericias en la casa del horror y avances en la investigación para dar con el líder narco peruano.

Según el ministro Alonso, estos individuos componen "una organización con comando operacional en un barrio de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, y desde allí opera y tiene puntos de ventas en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires”.