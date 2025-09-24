Javier Alonso dio detalles sobre el triple crimen de Florencio Varela y señaló que fue premeditado: “Fue una venganza narco”

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, realizó una conferencia de prensa tras haber confirmado que las familias reconocieron los cuerpos de Brenda, Morena y Lara, quienes fueron halladas sin vida en el patio de una casa en Florencio Varela. “Hay secreto de sumario” dijo el funcionario desde la sede de Puente 12, La Matanza, y agregó que “se investiga una red narco internacional; esto fue una venganza”.

Además afirmó que tienen “4 detenidos” y que pedirán la pena máxima por “homicidio agravado”. “Es una organización transnacional de narcotráfico”, reiteró el titular de Seguridad y contó que “es una organización con comando operacional en un barrio de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, y desde allí opera y tiene puntos de ventas en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Las chicas fueron asesinadas el propio viernes entre las 11 y 12 de la noche”, detalló Alonso y explicó que están “muy avanzados” en “dar con los autores intelectuales y materiales”. El funcionario contó que las mujeres trabajaban en la zona de Flores, que habían conocido “a los criminales”, pero que “algo pasó” que derivó “en una venganza y en las asesinatos”.

Qué se sabe de la casa en donde fueron encontrados las mujeres

Durante la conferencia de prensa, Javier Alonso, detalló cómo comenzó la investigación y cómo dieron con las mujeres. “El viernes por las noche ella subieron por sus propios medios y voluntad en una rotonda en La Tablada, y fueron - supuestamente - a un evento que las habían invitado, sin saber que estaban cayendo en manos de una organización de narcotráfico internacional que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

En tanto, detalló que “esta mañana notificamos a las familias los cuerpos que encontramos ayer a las 2, 3 de la mañana y que estaba enterrados en el jardín de la casa. Se hizo un trabajo minucioso y, una vez que tuvimos señas particulares de los cuerpos - como tatuajes y vestimenta - se las presentamos a las familias que las reconocieron en la morgue de Lomas de Zamora”.

“Llegamos a la casa a partir de tener la información de los celulares que pudimos identificar el recorrido desde La Matanza, pasaron por Lomas de Zamora y llegamos hasta Florencio Varela. La camioneta estaba adulterada y eso nos permitió saber que había una estrategia premeditada que buscaba lograr la impunidad del asesinato”, informó Alonso. A través de los diferentes centros de monitoreo identificaron la patente de la camioneta y desde el Centro Operativo de Florencio Varela encontraron la camioneta la camioneta.

Sobre la casa, Alonso dijo que “encontramos manchas hepáticas y mucho olor a cloro que le notificamos al fiscal y éste ordenó sellar la casa. Se mandaron investigadores de una brigada especial y allí encontraron la tierra removida y los cuerpos”.