Manchas de sangre, olor a lavandina y la pista narco: la hipótesis tras el triple crimen de las chicas de La Matanza

Tras diversos allanamientos en Florencio Varela, encontraron e identificaron los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes desaparecidas el pasado viernes en la rotonda de La Tablada, partido de La Matanza. Según pudo confirmar El Destape, las cámaras de seguridad municipales y el rastreo de los teléfonos celulares de las víctimas fueron claves para el macabro hallazgo. Hasta el momento hay cuatro personas detenidas.

El impacto de los celulares en las antenas de la zona y el seguimiento de la camioneta Chevrolet Tracker blanca al que se subieron las tres jóvenes, confirmado a través de las cámaras, tuvieron un rol principal para que los investigadores y la policía logren acercarse al lugar donde se perpetuó el triple crimen. Allí, una pareja limpiaba rastros de sangre en las paredes de toda la vivienda. Rápidamente, ambos fueron detenidos. Seguido de ello, por una segunda información, realizaron un operativo en un hotel alojamiento cercano y detuvieron a la dueña del domicilio y su pareja, de nacionalidad peruana.

La Policía Científica, junto a la DDI de La Matanza, comenzó con los trabajos en el domicilio a lo largo de toda la madrugada en el lugar. Allí, según indicaron, había un fuerte olor a lavandina o cloro; herramienta utilizada por la segunda pareja para eliminar rastros de lo ocurrido el viernes pasado por la noche. Además de las paredes, diversos objetos personales se encontraban manchados con sangre.

Los tres cuerpos fueron encontrados en el patio del lugar, luego de haber sido arrojados a un pozo, tapados con tierra y bolsas. "Se hizo un trabajo minucioso para encontrarlos en ese jardín, recién a horas de la mañana pudimos encontrar señas como tatuajes y vestimenta de cada una, que nos permitió presentárselos a la familia y reconocer los cuerpos", expresó el ministro Javier Alonso. Fuentes del caso indicaron a este portal que, a pesar de las primeras versiones, las jóvenes tenían marcas como si los victimarios hubiesen intentado desmembrarlas; pero no lograron su cometido.

Horas después, en la morgue judicial de Florencio Varela, identificaron que se trataba de Brenda, Morena y Lara; mientras tanto, aguardan por más pericias que determinen la data de la muerte: creen que el desenlace fatal sucedió entre la noche del viernes y la mañana del sábado.

Brenda, Morena y Lara, de 20 y 15 años, las víctimas del triple crimen.

A su vez, los investigadores -con el fiscal Gastón Dupláa al frente de la causa- establecieron que la dueña del domicilio y el hombre de nacionalidad peruana tenían vínculos con una importante banda narco de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Por otro lado, gracias a las cámaras de seguridad, pudieron corroborar que las jóvenes se subieron a la camioneta blanca a las 22, en la rotonda de La Tablada y cerca de las 23.15 del mismo día, el celular de Lara impactó en una antena de Varela. Para el sábado, los teléfonos ya estaban apagados.

Una de las principales hipótesis que analiza la UFI de La Matanza es que dicha mujer alquiló su domicilio el pasado fin de semana y estos hombres habrían cometido el crimen. Resta saber los motivos, pero se analizan diversas teorías en la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires: desde una fiesta sexual hasta un posible ajuste de cuentas a causa de un robo de droga a un capo narco. "Por algunos detalles que estamos estableciendo, algún hecho que ocurrió, se derivó en esta venganza de la organización por la que fueron engañadas y asesinadas", agregaron.

Según indicó el ministro de Seguridad bonaerense, las jóvenes fueron a un evento llevado a cabo por una banda trasnacional de narcotráfico sin conocer que "estaban cayendo en una trampa organizada, que perpetró una estrategia para asesinarlas". Y agregó: "Lo que vemos es lo que hace el narcotráfico. La droga, muchas veces, recorre 2000 kilómetros para entrar a la provincia. Es una organización que tiene su comando en la Ciudad de Buenos Aires, en uno de los barrios de emergencia de allí y tiene diversos puntos de venta en el Conurbano".

Basándose en que la camioneta blanca "estaba adulterada", algo que el Ministerio de Seguridad de PBA ya había confirmado al hallar la original durante el mediodía del martes, corroboraron la existencia de una "estrategia premeditada para lograr la impunidad en este asesinato". A 100 metros de donde fueron hallados los cuerpos, dicho vehículo apareció incinerado.

Hasta el momento, los cuatro detenidos están imputados por el delito de "homicidio agravado" y no de encubrimiento, tal como se hablaba en un primer momento. "Se pudo dar con los dueños de la casa, relacionados con la organización narco, tras la intervención de teléfonos y un trabajo de redes", informó el funcionario. De todas formas, aseguró que hay más personas involucradas y trabajan en su búsqueda. "Estamos convencidos que las chicas fueron asesinadas el mismo viernes. Estamos muy avanzados en escalar en la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales", sentenció.