"400 kilos de cocaína": la hipótesis que planteó un abogado para defender a dos detenidos

La investigación por el triple femicidio en Florencio Varela sigue avanzando y complica a los detenidos. Hasta el momento, los sospechosos por el crimen son nueve: el supuesto líder narco "Pequeño J", Matías Agustín Osorio, Víctor Sotacuro, Ariel Giménez, Miguel Ángel Villanueva Silva, Iara Daniela Ibarra, Andrés Ibarra, Magalía Celeste Guerrero y Florencia Ibáñez.

Mientras la Fiscalía de la Matanza continúa intentando develar cuál es el móvil del brutal asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), el abogado de Sotacuro e Ibáñez lanzó una insólita hipótesis sobre el posible motivo del crimen.

Insólita hipótesis del abogado de Sotacuro e Ibáñez por el triple femicidio en Florencio Varela

Para los investigadores es un hecho que este crimen está vínculado con redes de narcotráfico que operan tanto en Perú, como en Bolivia, Argentina y otros países de la región. De hecho, la pista que sigue la fiscalía es que las jóvenes habrían sido asesinadas en represalia por haber supuestamente robado drogas a algún sujeto vinculado al tráfico narco.

Sin embargo, el abogado Guillermo Endi arrojó una conjetura bastante improbable cuyo único motivo parece ser salvar de la cárcel a sus defendidos, Sotacuro e Ibáñez. El letrado aseguró que el móvil del crimen sería que Lara con un cómplice más habría robado "400 kilos de droga" a personas vinculadas a Pequeño J. Una cifra inverosímil para el contexto.

"Lara tendría un novio que le habría dicho que había droga y plata en una casa", expresó. De acuerdo a Endi, la pareja de Lara le habría dicho que podía robar ese dinero y droga si colocaba somníferos en algunos de los dueños intentando, así, vincular el crimen con los casos de viudas negras. Lara habría procedido a realizar a robar los 400 kilos de droga y, por eso, luego la habrían buscado para matarla como venganza.

En tanto, el abogado de Lara Gutiérrez, Gonzalo Fuenzalida negó rotundamente que la menor de 15 años haya participado o que haya estado vinculada a una barda de narcos.