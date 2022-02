La familia de Lucas González pidió el juicio político del juez Del Viso

Gregorio Dalbón presentó una denuncia por "mal desempeño de sus funciones y prevaricato" contra el magistrado a cargo de la causa, luego de que rechazara los últimos pedidos de la fiscalía.

Los padres de Lucas González, el joven de 17 años asesinado de un balazo policial en Barracas, pidieron el juicio político del juez Martin del Viso por “mal desempeño de sus funciones y prevaricato”. El magistrado, quien fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura, había rechazado el miércoles otro pedido de detención formulado por el fiscal Leonel Gómez Barbella.

La presentación contra el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7 se hizo pasadas las 11 ante la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo. "Listo camino al @cmagistratura Del Viso denunciado!", escribió minutos antes de la presentación Gregorio Dalbón, abogado de los padres de Lucas.

En su escrito, el abogado Dalbón indicó que el juez "dictó resoluciones arbitrarias, infundadas, basadas en hechos falsos", y destacó "la peligrosidad procesal que conlleva mantener en libertad a imputados que formaron parte de un ardid delictual que terminó con la vida de un niño de 17 años y mantuvo en privación ilegal de la libertad a menores de edad". Días antes, Del Viso había rechazado los pedidos del fiscal Gómez Barbella, para la detención de otras cinco personas por el encubrimiento del hecho y negó el procesamiento de las oficiales Micaela Soledad Fariña y Lorena Miño, quienes fueron liberadas por falta de mérito.

Gómez Barbella había solicitado la inmediata detención de la abogada Verónica Gabriela Andraca, de la División de Asuntos Penales y Contenciosos de la Policía de la Ciudad; la abogada Silvia Alejandra Ozón, Jefa de División de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad; el comisario mayor Fabián Lencina y los oficiales Pablo Daniel Granara y Lucas Damián Evaristo Varas.

En tanto, también el fiscal solicitó nuevamente los procesamientos de las policías Miño y Fariño al presentar el informe final del peritaje odorífico, el cual indicó que habían manipulado la réplica del arma hallada en el auto de los adolescentes.

"Ha sido imparcial hasta que alguna rara orden o situación lo frenó"

Dalbón advirtió que el juez Del Viso "ha sido imparcial hasta que alguna rara orden o situación lo frenó". "Espero no sea la política, ya que nunca quise que esto escale políticamente, pero la prueba pericial con las dos policías Miño y Fariña es contundente. Es más, ahora la tiene completa. Cuando un juez desempeña mal su función es pasible de juicio político. Y, cuando dicta resoluciones en contra del derecho comete el delito de prevaricato", expresó el letrado.

El abogado de la familia de Lucas indicó que la denuncia contra Del Viso fue a pedido de Cintia y Héctor, padres de Lucas, quienes esperan que reciba "la sanción que le corresponda".

"Del Viso es un juez joven que viene de Ciudad a Nación nombrado por Mauricio Macri en 2018. Tiene potencial para sostener esta causa y seguir creciendo. Es muy raro que de la noche a la mañana haya cambiado su actitud y no haga lugar a ningún pedido del fiscal de la causa ni a la querella", sostuvo el abogado.

La situación de Miño y Fariña

Y añadió: "Algo no nos está cerrando por dicho motivo denunciamos su actitud para que sea investigada institucionalmente. No hay nada personal con el juez. Es sólo nuestra forma de defendernos ante tanta injusticia con las oficiales Miño y Fariña. Ni siquiera con las y los demás. Pero esas dos deben ir presas. Manipularon el arma. No tienen perdón de Dios. Los quisieron hacer pasar por delincuentes en vez de ayudarlos cuando eran víctimas".

En el documento presentado por el fiscal de la causa se estableció que el rastro de olor colectado de una 'réplica de arma de fuego tipo revolver' hallada en el interior del auto coincidía con la muestra de olor obtenida de Héctor Claudio Cuevas, Micaela Soledad Fariña y Lorena Miño.

"El contenido de este estudio resulta de suma relevancia pues evidencia que las policías Fariña y Miño mantuvieron contacto con el arma de utilería 'plantada' en la parte trasera sobre el piso del rodado Volkswagen Suran", aseguró el fiscal, quien agregó que la pericia "arrojó un resultado positivo de correcta identificación del 80% y 85% por parte de los perros entrenados, según se tratase de olores en prendas de vestir de distintas partes del cuerpo de los mismos individuos o confrontados en prendas con olores colectados en tubos de acero limpios, respectivamente".

Una suelta de globos por Lucas González

Por otra parte, el próximo viernes a las 18, al cumplirse tres meses del crimen de Lucas González, familiares y amigos realizarán una suelta de globos en el club San Pedro de Florencio Varela, donde jugaba al fútbol el adolescente.

El crimen de Lucas sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre último, cuando la víctima y tres amigos de su misma edad salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.

De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.

Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien horas más tarde murió. Por el homicidio están procesados por el momento con prisión preventiva los policías Gabriel Isassi, Juan Nieva y Fabián López. Por otro lado, hay otros 11 efectivos presos y otros dos imputados por el encubrimiento.