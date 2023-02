El rock tuvo su segunda noche de gloria en Cosquín

Fito Páez, Ciro y los Persas, Las Pelotas y Babasónicos pisaron fuerte el domingo.

El festival Cosquín Rock 2023 cumplió su segunda jornada a puro ritmo, luces y concientización. Fito Páez, Ciro y los Persas, Las Pelotas y Babasónicos fueron los principales responsables de hacer poguear a 60 mil personas este domingo. Sumado a las 50 mil del sábado, alrededor de 120 mil personas disfrutaron de los shows musicales ambas jornadas.

El día empezó en el escenario de Montaña, el vanguardista y con mayor presencia internacional, con estilo pop/rock entremezclado con música electrónica, disfrutando de Agustina Giovio. Luego fue el turno del espacio más tradicional del evento, con lo que siempre se espera en un festival de este estilo: el Norte, donde Caras Extrañas y Las pastillas del abuelo hicieron sonreír al público mientras el sol se escapaba entre las sierras.

Adrián Dárgelos de Babasónicos.

Mientras tanto; en el Sur Fito Páez se estaba despidiendo y Airbag se preparaba para salir a las tablas. Caía la noche y las luces atravezan todo el pequeño y abrazador espacio que, con cerveza en mano, daba la sensación de estar en un sector casi vip de luces tenues escondidas entre arboleda tuvo su momento: La casita del blues, por esas horas recibía los primeros sonidos de Nanda Moura & Toyo.

Se acercaba el final de la noche y los artistas de nicho lo daban todo en Boomerang, donde arrancaba Muerdo. Pasar por el escenario Paraguay en ese momento era encontrarse con Ms. Nina, que atravesó con todo su talento al público hasta entradas horas de la noche, mientras Las Pelotas cerraba el escenario Norte y Tiësto el de Montaña.

Ubicado a 8 kilómetros de la ciudad de Cosquín y a 50 de Córdoba Capital, el Aeroclub Santa María de Punilla vibró de punta a punta en sus 9 hectáreas de inmensidad. Pero no todo fue alegría ya que, al contrario de la edición del 2020, en 2023 no se cumplió con el cupo de género y los escenarios estuvieron mayoritariamente ocupados por varones.

Ciro Martínez, líder de Ciro y los persas.

De hecho una de las mujeres más importantes que se presentó en este evento, Lila Downs, figura representativa de la música mexicana, fanática de Mercedes Sosa y con una contundente carrera, no tuvo horario, escenario ni difusión importante y, por la cercanía con el escenario Norte, No te va a gustar "tapó" su presencia.

Un problema se repitió ambos días. Estar solo, hospedado en Córdoba Capital, y sin auto no era una situación ideal. Como había dos filas para ir al festival (una para comprar el pasajes y otra para subirse al micro) quienes no fueron acompañados tardaban hasta siete horas, más del doble de tiempo si se iba en grupo ya que mientras alguien realizaba la fila para comprar pasajes, quien o quienes lo acompañaban podían realizar la otra fila y hacerlo subir luego al micro. Al regreso no dependía de la compañía, sino de la predisposición de alguien que decida llevar a algún fanático a dedo o de la decisión de los mismos de dormir en la ruta.

Goyo Degano de Bandalos Chinos.

Crítico de la organización, un taxista local criticó la nula información que recibían los asistentes al Cosquín querían saber dónde paraba el colectivo para trasladarse. "Le dieron plata a cualquiera de barrios cercanos al predio y le pusieron la pechera de 'inspector de tránsito'; les pagan dos mangos, se sacan de encima el problema y no resuelven nada porque no ayudan, no saben nada, no reciben ningún tipo de entrenamiento ni información. Pasa todos los años", dijo Rodrigo Medina.

La policía local tampoco sabía orientar a quien se retiraba del evento, queja que se hizo oír fuertemente en las redes sociales durante ambas jornadas del festival, junto con lo poco accesibles que fueron los precios para consumir dentro del predio. esta situación dificultó que los fanáticos disfrutaran de una jornada completa en el lugar. Tanto el sábado como el domingo el festival abrió sus puertas cerca de las 13 y hasta las 4 AM aproximadamente no tenía horario de finalización).

Por otro lado, quienes se quedaron con ganas de ir pueden sacar entradas, pasaje y reservar estadía en Montevideo, ya que el 21 y 22 de abril será el turno de Uruguay de recibir a este festival que desde hace casi una década se exporta desde Córdoba a Colombia, España y Bolivia, entre otras recientes sedes.

El anteúltimo fin de semana de abril se augura una propuesta musical con presencias repetidas (Dillom, Divididos, La vela puerca, entre otros) e intérpretes que acomodan un poco la balanza de la equidad de género en los escenarios y renuevan de algún modo la propuesta: Julieta Venegas, Marilina Bertoldi, Sara Hebe y Zoe Gotusso son algunas de las ya confirmadas. En el caso del "Cosquín Uruguayo" las entradas están a la venta desde el 15 de febrero y, de agotarse, sucederá más rápido, ya que es en el predio "Rural del Prado", de longitudes para nada comparables con las del Cosquín Rock argento.