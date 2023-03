Protestas y destrozos de vecinos sin luz en la puerta de Edesur

Algunos vecinos están hace 14 días sin luz y sin agua, por eso se movilizaron hasta la oficina de Edesur en busca de la devolución del suministro.

Vecinos y vecinas de Parque Avellaneda mostraron su enojo a causa de los cortes de luz y de agua e intentaron romper un edificio de Edesur, ubicado sobre Av. Alberdi al 4099, durante las protestas que llevan varios días. "Nos tienen boludeando acá, pidiendo el número de cliente y después no arreglan nada, es solo para nos vayamos", explicaron con enojo. Más de 80 mil usuarios permanecen sin luz en el AMBA.

"Desde enero empezaron con los cortes, cada dos días, de un montón de horas. Tenés que tirar la mercadería, te queman las cosas, no se puede más esto. No podemos seguir con este calor viviendo así", manifestó una vecina en diálogo con C5N. Y agregó: "Si las empresas no responden que les saquen la concesión, que hagan algo".

Mientras tanto, otros vecinos se acercaron a la reja -que se encontraba cerrada- y comenzaron a pegarle patadas, pidiendo atención de algún trabajador de la empresa mientras un cordón policial rodeaba el lugar. "El comisario me dijo, hace una hora, que la cuadrilla estaba yendo a mi casa, después de tomarme el número de cliente, para solucionarme el problema. No hay ninguna cuadrilla y no vino la luz, era todo mentira", disparó una mujer que está hace 14 días sin luz.

Según sostuvo el cronista de C5N, un comisario se acercó al lugar durante la mañana para mediar la situación entre las personas protestando y los trabajadores de Edesur. Este hombre dijo que les habían devuelto la luz a algunas personas, algo que no ocurrió y por eso la movilización creció más.

Pasadas las 18 hs, el ENRE confirmó que un total de 82.190 personas se encontraban sin suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De estos, 76.892 pertenecen a Edesur y 5.298 a Edenor.

Entre los barrios sin suministro pertenecientes a Edesur figuran los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes; mientras que de Ciudad aparecen Balvanera, Almagro, Flores, La Boca, Liniers, Maaderos, Parque Chacabuco, Puerto Madero y Villa Crespo, entre otros.

En el caso de Edenor, quienes no tienen luz son los partidos de San Martín, Hurlingham, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre y Vicente López, mientras que en CABA figuran barrios como Belgrano, Colegiales, Palermo, Recoleta, Saavedra y Villa Urquiza, entre otros.