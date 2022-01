Más de 36 mil hogares continúan sin luz en CABA y el conurbano bonaerense

De esta manera, son miles de familias que recibieron el Año Nuevo sin suministro eléctrico, según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Cuáles son los barrios porteños y bonaerenses más afectados.

Más de 36 mil personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas localidades del Gran Buenos Aires continúan sin suministro eléctrico en este comienzo de Año Nuevo mientras que unos 148 mil usuarios no tuvieron luz durante el día y la noche de festejos, informó hoy el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Según los reportes del organismo, los cortes de suministro eléctrico en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades bonaerenses en el día de ayer y durante la madrugada de festejos por el año nuevo, tanto de los clientes de Edesur como Edenor, llegaron a un pico de 148.357. El detalle de los registros del ENRE, especifica que unos 41.223 usuarios de Edenor no contaron con luz ayer y que a 107.134 de Edesur le sucedió lo mismo.

Sin embargo, los cortes disminuyeron en el transcurso de esta mañana, cuando Edenor registró a 2.993 usuarios sin suministro y Edesur a 35.093. Los usuarios de Edesur que continúan afectados se distribuyen en casi todos los barrios porteños de la Ciudad de Buenos Aires, donde los cortes de media tensión se dan con un incremento pronunciado en los barrios de Caballito, con más de 10 mil hogares sin luz. Según se informó, el suministro volverá cerca de las 15 de hoy, el primer día del 2022.

Otros de los barrios porteños afectados con más de 5 mil usuarios sin luz es el de Mataderos y unos 7 mil en Liniers. En tanto, figuran otras localidades bonaerenses afectadas como Lanús Oeste, Florencio Varela, Berazategui, Villa Domínico, Lomas de Zamora, Monte Grande.

Entre los usuarios de Edenor afectados esta mañana sin suministro de electricidad, figuran los barrios porteños de Colegiales, Palermo, Chacarita, Villa Ortúzar y las localidades bonaerenses de Grand Bourg, Tortuguitas, Morón, algunas del Partido de Tigre y de Pilar.

La interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manin, detalló que entre las razones de los cortes, "hay una conjunción de factores que terminan detonando en esta situación; por un lado las altas temperaturas que recalientan los cables y las instalaciones, por otro lado un pico histórico de demanda de energía que se registró en el día de ayer (por el 30 de diciembre)".

Asimismo, remarcó "la falta de inversión de las empresas que termina detonando en estos inconvenientes". "El planteo de las empresas privatizadas siempre ha sido: 'nosotros no podemos invertir porque no tenemos ingreso'", expresó Manin, pero aclaró que "en el gobierno de (Mauricio) Macri tuvieron 3.200% de aumento las facturas, se suponía que eran ingresos suficientes para en cuatro años hacer inversiones y la verdad que no se cumplió con ese objetivo".