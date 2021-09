Viajar en pandemia: a qué países pueden ingresar los argentinos y qué requisitos exigen

Los argentinos y argentinas que planeen viajar al exterior tanto a países americanos como europeos deberán tener en cuenta las restricciones para el ingreso de extranjeros que tiene cada territorio. En esta nota, alguna de los lugares turísticos más importantes.

En el marco de la pandemia del COVID-19, muchos países del mundo mantienen las restricciones para el ingreso de extranjeros con el fin de evitar la propagación del COVID-19, lo que afecta las posibilidades de ingreso al país de muchos argentinos y argentinas. Si bien aún se encuentra desaconsejado viajar por motivos no esenciales, desde el gobierno nacional instaron a consultar de manera frecuente los sitios de las Embajadas y Consulados en Argentina del lugar al que pretenden ir, para evitar inconvenientes en la planificación de los viajes.

En este marco, la Dirección Nacional de Migraciones elaboró un documento con información sobre los países más frecuentados por los argentinos, en su mayoría destinos europeos y americanos, desde los más restrictivos hasta los más flexibles entre ellos Brasil, Chile, Perú, México hasta España, Gran Bretaña y Estados Unidos. Cabe aclarar que los requisitos de entrada al país de destino pueden variar según el país, en tanto, la PCR negativa, el aislamiento y el cierre de fronteras para turistas son las restricciones más usuales entre los países.

"Se recomienda a las personas que viajen al exterior consultar las medidas sanitarias vigentes y la documentación de viaje requerida por el país de destino al momento de realizar el viaje, y a su vez conservar la documentación física entregada por las autoridades de salud al momento de recibir las dosis de vacunas para poder complementar y/o acreditar su vacunación contra el SARS-CoV-2 si les fuera solicitado", aclararon las autoridades sanitarias que lanzaron la credencial de vacunación digital de Mi Argentina será la acreditación internacional de vacunación contra COVID-19 que ya el Gobierno nacional comunicó a cancillerías del mundo, direcciones de migraciones y autoridades de sanidad de fronteras en pos de su aceptación.

Viajar al exterior: restricciones y requisitos para ingresar a los países

Brasil

• Se debe presentar a la aerolínea responsable del vuelo, antes de embarcar:

− Test RT-PCR para la detección de SARS-CoV-2, con resultado negativo / no reactivo (N/A menores de 2 años; N/A de 2 años o más y menos de 12 años que viajen acompañados), realizado a más tardar 72 horas antes del momento del embarque; y

− Declaración de Salud del Viajero (DSV) completada (impresa o digitalmente), aceptando las medidas sanitarias que deben cumplirse durante el período en el país.

• Mismos requisitos son exigibles vía terrestre, aunque no pueden ingresar extranjeros no residentes. Están exceptuados de la restricción los padres, hijos, cónyuges y convivientes de ciudadanos brasileños. El vínculo deberá acreditarse a través de la presentación de una serie de documentos (ver listado aquí), que deben poseer apostilla de La Haya y traducción oficial.

• Los viajeros argentinos podrían requerir cuarentena de acuerdo con la normativa estadual.

Chile

Podrán ingresar al país: 1) chilenos y extranjeros residentes en Chile (por cualquier paso fronterizo abierto) y 2) extranjeros no residentes en Chile sólo en casos excepcionales.

• Requisitos de ingreso:

− Completar DDJJ de Viajeros (electrónicamente, 48 hs antes del embarque, con información de contacto, antecedentes de salud y de su viaje).

− Completar formulario de reporte de síntomas durante los 14 días posteriores al ingreso.

− Test PCR negativo, tomado como máx. 72 hs antes del ingreso a Chile (N/A menores de dos años).

− Extranjeros no residentes deberán contar con seguro de salud por un mínimo de USD $30.000, que otorgue cobertura para atención médica internacional en caso contraer COVID-19 en Chile.

• Aislamiento obligatorio de 10 días, en domicilio (sólo para personas con pase de movilidad habilitado al momento del ingreso al país, familias que viajan con menores de edad y/o por otros motivos fundados) o en hotel de tránsito a cargo del pasajero (mayores de edad sin pase de movilidad y/o personas con pase de movilidad que no tengan domicilio declarado). La reserva debe constar en la DDJJ del Viajero. Sólo podrán reservarse hoteles autorizados por la Seremi de Salud de cada región.

• El aislamiento obligatorio es de 7 días.

• Viajeros podrán ser sometidos a pruebas de diagnóstico para COVID-19 en el punto de entrada al país o en cualquiera de los 14 días siguientes.

México

• Para el ingreso al país, se debe:

− Completar la Ficha de Declaración de Salud del Viajero dentro de 24 horas previas al ingreso al país.

− Presentar test con resultado negativo (RT-PCR/LAMP/NAAT), realizado en un tiempo no superior a 72 horas antes del embarque o un test de antígeno negativo realizado en un tiempo no mayor a 24 horas del embarque (aplicable a mayores de 12 años vacunados y no vacunados).

− Certificado o tarjeta de vacunación emitida por la autoridad sanitaria del país de procedencia. Son considerados completamente vacunados los que hayan cumplido 14 días de la última dosis del esquema completo.

− Si enfermó por COVID-19 14 a 90 días previos, deberá acreditar con resultados de laboratorio.

− Cumplirá aislamiento preventivo quien no esté vacunado con el esquema completo, a pesar de presentar test negativo, donde fije residencia, domicilio u hotel a fin de completar 5 días a contabilizar desde el día de la toma de muestra de la prueba RT PCR presentada al ingreso al país y deberá realizarse otro test en el día 5 en un laboratorio público o privado autorizado. En caso de positivo, guardará aislamiento por 7 días más y en caso de negativo podrá salir de su aislamiento.

• Se dispone de albergues gratuitos y hoteles salud (no gratuitos) en todos los departamentos del país.

Perú

− Los peruanos y extranjeros residentes y visitantes que quieran ingresar deben realizar cuarentena obligatoria de 14 días al arribo (Decreto Supremo N° 207/2020). La cuarentena se realiza en sus domicilios, en la Villa Panamericana u otro centro de aislamiento temporal, o en un hospedaje.

− Se debe completar la "Declaración jurada de autorización de salud y autorización de geolocalización".

− Se debe presentar prueba RT-PCR, emitida hasta 72 horas antes del embarque, o de detección de antígeno para COVID-19 de hasta 24 horas previas al embarque (menores de 12 años sólo deben presentar certificado de buena salud). Las personas que hayan superado la enfermedad en el periodo de hasta 3 meses previos al viaje, deben presentar un documento sanitario del país de procedencia que acredite la condición de alta de la COVID-19

Uruguay

− Toda persona que ingrese a Uruguay está sujeta a aislamiento.

− Debe completar formulario.

− Disponer de cobertura de salud en Uruguay.

− Ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia, tripulación de aerolíneas y transportistas de carga internacional, que arriben a Uruguay, deberán presentar un PCR negativo realizado como máximo 72 horas antes de su embarque. No aplica a menores de seis años.

− Tránsito aéreo permitido para nacionales y residentes del MERCOSUR, por Montevideo (MVD) o Punta del Este (PDP).

− Por Decreto N° 279/021, partir del 1° de septiembre podrán ingresar al país aquellos extranjeros no residentes que posean propiedades, tengan el ciclo completo de vacunas y posean un PCR negativo.

− A partir del 1° de noviembre el gobierno anunció que podrían permitir el ingreso de extranjeros vacunados sin distinción de origen.

España

Los titulares de pasaporte europeo, presentando un certificado de vacunación, de diagnóstico negativo PCR o un certificado médico de recuperación. A tener en cuenta sobre el certificado de recuperación: "Se aceptarán como válidos los expedidos por la autoridad competente o por un servicio médico como mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT con resultado positivo. La validez del certificado finalizará a los 180 días a partir de la fecha de la toma de la muestra".

Las personas vacunadas con algunas de las 6 vacunas admitidas por la Agencia Europea del Medicamento o la Organización Mundial de la Salud (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson&Johnson, Sinovac o Sinopharm) presentando un certificado de vacunación, en el que conste que trascurrieron 14 días desde que esa persona recibió la pauta completa.

Otras personas que, sin estar vacunados en las condiciones exigidas, se encuentren en alguno de los supuestos excepcionales en los que, contando con la correspondiente autorización del Consulado General de España en Buenos Aires, está permitido viajar (razones humanitarias, laborales, académicas) presentando un certificado de diagnóstico negativo PCR o un certificado médico de recuperación. Pueden viajar a España como turistas las personas vacunadas que cumplan con los tres siguientes requisitos sanitarios:

Haber recibido alguna de las vacunas admitidas;

Haber completado el ciclo de vacunación y haber transcurrido al menos 14 días desde la fecha de administración de la última dosis;

Presentar un certificado de vacunación". Cuarentena: No es necesario realizar cuarentena al ingresar en España.

Estados Unidos

• Se debe presentar certificado de COVID-19 negativo al arribo, realizado máximo 3 días antes de la salida del primer punto de embarque y completar un formulario de declaración jurada y certificación antes de la salida. Aplica a todas las personas a partir de los dos años de edad.

• Además, algunos Estados requieren medidas adicionales.

• El CDC recomienda posponer los viajes hasta recibir la pauta completa de vacunación. También publicó una guía de viaje nacionales e internacionales con las medidas aplicables a personas que hayan recibido dos dosis de vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

• Argentinas/os pueden ingresar a los Estados Unidos cumpliendo con los requerimientos precedentes.

Gran Bretaña

Obligación para pasajeros que ingresen al país de hisoparse al segundo y octavo día del arribo. A partir del 30 de junio hay 27 países (lista verde), que indica que sus pasajeros están exentos de realizar cuarentena si el test de COVID-19 resulta negativo.

• Argentina fue incluida en la lista roja de países desde los que no se puede entrar al Reino Unido junto a otros 56 países.

Los países de la UE han acordado cuatro categorías de zonas de riesgo: verde, naranja, rojo, rojo oscuro.