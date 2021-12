Variante Ómicron en Argentina: cuándo llegaría el rebrote de coronavirus

Expertos dialogaron con El Destape y confirmaron el rebrote del Covid-19 en la Argentina, como lo hacía adelantado el Ministerio de Salud nacional. Cuáles son los factores que provocan el aumento de casos y cómo estar preparados para evitar casos graves y colapso del sistema sanitario.

La pandemia del COVID-19 no da tregua en el mundo y en medio de los rebrotes por la variante Delta en Europa, Estados Unidos y Asia, apareció la nueva cepa ómicron que nuevamente puso en alerta a todos los países por su alta transmisibilidad, que en medio de las nuevas flexibilizaciones y aperturas debieron interrumpir la nueva normalidad y volver a imponer restricciones. En la Argentina, que logró retrasar el ingreso de la Delta, ya se detectó el primer caso de la nueva mutación del virus que da cuenta de la rapidez de su contagio a causa de la alta movilidad y aperturas de fronteras y marca la antesala ante un posible rebrote en nuestro territorio.

En este marco, aún con el 90 por ciento de las personas mayores de 18 años con al menos una dosis y el 80 por ciento con dos dosis en todo el país, la propia ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, que ya había advertido que era inminente la llegada de la nueva variante ómicron a la Argentina y adelantó la fecha del rebrote del Covid-19 en la Argentina: sería en marzo.

Rebrote en la Argentina: vacunación local y mundial

Es que según la funcionaria la nueva ola del COVID-19 en el país no depende únicamente de la vacunación local sino de cómo avanzan los planes de inmunización en los territorios de todo el mundo, como el caso de África que aún cuenta con un bajo porcentaje de personas inmunizadas, a causa de la distribución desigual de vacunas, o en algunos países europeos que aún contando con el stock hay una fuerte resistencia a los fármacos. "Algunos factores son externos como el caso de las nuevas cepas en otros países. Si bien hay un aumento de casos, es leve gracias a la vacunación", enfatizó.

En este sentido, la titular de la cartera sanitaria sostuvo que es fundamental vacunar a quienes no hayan aún cumplido con el esquema y dar las terceras dosis a quienes ya tienen dos pero no para evitar la próxima ola sino para que no provoque un colapso sanitario. "Esperamos para marzo podamos tener a la mayor parte de la población inmunizada y que no necesitemos ninguna acción más", agregó.

También el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, había advertido que puede generarse rebrotes de Covid-19. "La pandemia no ha terminado ni en el mundo ni en Argentina ni en la Ciudad. Hemos podido liberar todas las actividades de la vida diaria y tenemos que seguir focalizando en la vacunación este año y completar antes del otoño los refuerzos y recordar que en lugares cerrados es importante ventilar y usar el barbijo, esas son las medidas de todo el verano", detallaba.

En esta línea, El Destape dialogó con el infectólogo Enio García quien enfatizó que ante un posible rebrote es clave seguir avanzando con la vacunación ya que "el aumento de casos está vinculado directamente con las personas no vacunadas", justamente en Europa ya están hablando de la pandemia de los no vacunados. Por lo que el profesional insistió en "la importancia de completar los esquemas, principalmente en los niños y niñas". Es que alrededor de siete millones de personas están en condiciones de recibir la segunda dosis y aún no lo hicieron.

"Hay que reforzar la vacunación en este grupo donde dejamos de crecer rápido en la cobertura", admitió García e hizo un llamado a redoblar los esfuerzos también en el refuerzo o tercera dosis en la población de adultos mayores. "Creo que si esto se cumple logramos diferenciarnos de Europa", adelantó.

Por su parte, el infectólogo Eduardo López coincidió con la ministra de Salud y alertó que la llegada de la nueva cepa ómicron a la Argentina podría provocar un rebrote del Covid-19 principalmente por el factor de los no vacunados menores de 45 años. "El rebrote del Covid-19 puede ser que sea antes o poco después de marzo", enfatizó en diálogo con El Destape.

El profesional destacó que a diferencia del año pasado, la Argentina se encuentra mejor posicionada y preparada por el avance de la vacunación pero ya advirtió que en este momento haya un aumento del número de casos del 50 por ciento que revela que "está afectando adolescentes y adultos jóvenes comparado con el primero año", en tanto, "el porcentaje es bajo en hospitalizaciones y casos graves".

Por lo que insistió en dos cuestiones: "Primero, que la gente se vacune todo lo que pueda y que las jurisdicciones aumenten el ritmo de vacunación; y por otro lado reforzar el autocuidado, es decir uso de barbijos y distanciamiento social". "Si logramos vacunar en diciembre al 85 por ciento (de los mayores de 18) con dos dosis vas a estar mejor preparados para rebrote", se esperanzó pero alertó que el rebrote también va a depender de la mala vacunación en todo el mundo o porque hay población antivacuna o porque hay países pobres que no pueden acceder.

Qué factores inciden y puedo provocar un rebrote de Covid-19

Es así que los funcionarios y profesionales coincidieron en que existen diversos factores que provocan que el rebrote del Covid-19 en un país. Entre ellos se encuentran los siguientes:

Bajo porcentaje de Vacunación local y mundial (la pandemia de los no vacunados)

Falta de Vacunación Pediátrica

Nuevas variantes de Covid-19

Disminución de cuidados como uso de tapabocas y distanciamiento social

Condiciones estacionales (invierno, otoño)

Aglomeraciones en lugares cerrados

Mayor movilidad/apertura de fronteras

Falta de testeos o consulta temprana ante síntomas de Covid-19.

No Respeto del aislamiento obligatorio

Nuevas medidas: pase sanitario, antesala a la obligatoriedad de las vacunas

Por otra parte, Enio García sostuvo que no están analizando retroceder con las medidas y volver a imponer restricciones a toda la población sino que avanzar con medidas de restricción de algunas actividades a no vacunados. "Para mí hay que instalar el debate de que es mejor restringir a las personas no vacunadas que plantear restricciones sobre toda la población", adelantaba García respecto al Pase Sanitario que se implementará esta semana.

"Es que las dos medidas efectivas son aislamiento o la vacunación. Creo que hay que dejar claro esto. Que hoy por hoy no hay otra opción concreta para combatir la pandemia", completó el infectólogo en diálogo con este medio.

Es así que el Ministerio de Salud avanza con la implementación del Pase Sanitario que se terminará de definir la normativa en el área de Legal y Técnica, dirigido por Vilma Ibarra. Se trata de una herramienta que tiene el objetivo estimular la vacunación y disminuir el peligro en los lugares de mayor riesgo, que son los eventos masivos.

El Pase Sanitario es un certificado en el que consta que una persona mayor a 13 años ha recibido las dosis de vacunas necesarias y habilita al ciudadano a poder asistir a eventos masivos, lugares cerrados y espacios de mayor participación. Esto será necesario para eventos masivos, tanto abiertos como cerrados. "Hoy tenemos 100% de aforo, canchas, recitales, y la manera de tener todo esto es el Pase Sanitario", explicaba Vizzotti. "El Pase Sanitario es una gran medida para alentar la vacunación que al fin y al cabo es la herramienta que contamos para evitar muertes y hospitalizaciones ya que el virus va a seguir avanzando", completó el infectólogo.