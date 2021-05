Vacunación a embarazadas: un bebé nació con anticuerpos contra el COVID-19

Crecen los contagios de COVID-19 en todo el planeta pero nuevos reportes de los efectos de la vacunación son esperanzadores para todos los países del mundo en su lucha contra la enfermedad. Recientemente, se supo que un bebé nacido en Brasil registró anticuerpos contra el coronavirus luego de que su madre fuera vacunada con dos dosis durante el embarazo.

Se trata de una mujer de Tubarão, Santa Catarina, que dio a luz a su hijo Enrico, un bebé que nació con anticuerpos contra el coronavirus luego de que su madre fuera inmunizada con dos dosis de Coronavac mientras transitaba el embarazo, según informó NSC y otros medios de Brasil.

Fue cuando le hicieron el test que el resultado mostró que el bebé de sólo 40 días tenía anticuerpos. “Cuando llegó la oportunidad de vacunarme, como médica, ya estaba en el tercer trimestre de embarazo. Hablé con mi obstetra y acordamos que debería recibir la vacuna que tenía el virus inactivo. Y entonces optamos por Coronavac”, detalló la mujer que explicó que cuando se enteró que un bebé en Estados Unidos había nacido con anticuerpos, decidió averiguarlo.

“Confiaba en la ciencia. Algunos compañeros no me lo indicaron, pero yo estaba segura. No tuve ninguna reacción y el 9 de abril Enrico nació sano”, sostuvo. En tanto, el testeo se realizó a partir del examen de los anticuerpos en el cordón umbilical, recolectando la sangre del bebé y a los seis días llegó la confirmación: Enrico estaba inmunizado. “Fue tan emotivo que ni siquiera puedo describirlo”, expresó la mujer.

El primer caso de una mujer embarazada que transmitió los anticuerpos a su hijo

Una trabajadora de salud fue vacunada contra la COVID-19 mientras transitaba su embarazo en Florida, Estados Unidos, y al dar a luz su hija nació con anticuerpos de la enfermedad, según comprobaron los médicos. La mujer estaba de 36 semanas de embarazo cuando recibió la primera dosis de la vacuna de laboratorios Moderna y la niña nació tres semana después, a fines de enero pasado.

Fue un análisis realizado al cordón umbilical que mostró que la bebé había nacido con anticuerpos del COVID-19, según dijeron al canal televisivo WBPF de Palm Beach (sureste de EE.UU.) los pediatras Paul Gilbert y Chad Rudnick, que van a publicar un artículo sobre el caso en la revista médica MedRxiv. "Hasta lo que sabemos este es el primer caso reportado en el mundo de un bebé nacido con anticuerpos de covid-19 después de la vacunación de su madre", dijo Gilbert.

Estudios sobre embarazadas vacunadas contra el COVID-19

Según recientes estudios se demostró de forma preliminar que una madre embarazada o persona gestante que recibió la vacunación completa contra el COVID-19 puede transmitir sus anticuerpos a su bebé.

En febrero, en Israel, se realizó un estudio con 20 mujeres que recibieron las dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech en el tercer trimestre de embarazo. El resultado fue que el tototal de las mujeres desarrollaron anticuerpos y todas se los transmitieron a sus bebés. "Nuestros hallazgos destacan que la vacunación de mujeres embarazadas puede brindar protección materna y neonatal contra la infección por SARS-CoV-2", asegura el estudio, cuyos resultados aún están en revisión.

Asimismo, a principios de marzo un estudio en Estados Unidos, que contó con el apoyo de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU., incluyó a 84 mujeres embarazadas, de las cuales 13 tuvieron a sus bebés durante la investigación. De estas 13 mujeres, que fueron vacunadas durante el tercer trimestre de embarazo, 10 le pasaron anticuerpos a sus bebés. El estudio también incluyó a un grupo de mujeres lactantes, y mostró que los anticuerpos también pueden transmitirse a los bebés a través de la leche materna.