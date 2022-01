No descartan que médicos atiendan con Covid-19: el precedente europeo

El médico asesor presidencial Luis Camera no descarta este nuevo protocolo que ya llevan adelante en diversos países de Europa ante el alto porcentaje de positividad de los casos de Covid-19 y la falta de profesionales. El nuevo protocolo respondería a un colapso en el sistema sanitario.

El acelerado avance del Covid-19 en la Argentina por la incidencia de la variante Ómicron está llevando al país a cifras récord de contagios que en las últimas 24 horas reportó 120.982 nuevos casos y elevó sus positivos totales a 7.318.305. Lo cierto es que esta positividad está comenzando a afectar las terapias intensivas pero no por saturación de internaciones por Covid-19 sino por los profesionales que contrajeron la enfermedad y no pueden brindar su servicio.

En este marco, el médico clínico y parte del equipo de asesores presidenciales, Luis Camera, hizo referencia a un cambio en los protocolos de aislamiento, que ya se vienen planteando en otros países del mundo. "Si tenemos un médico infectado pero está físicamente bien que trabaje en el área de COVID", sostuvo, en diálogo con La Nación +.

Camera aclaró que se trataría de una hipótesis de trabajo que ya se está llevando adelante en diversos países de Europa y en otros ya se está planteando para evitar el colapso sanitario. Es el caso de Francia, que autorizó a los trabajadores de salud afectados con Covid-19 en forma leve a seguir atendiendo a sus pacientes en lugar de aislarse. El motivo es el estado de emergencia en el que se encuentra el sistema de salud de ese país.

En este marco, hizo una comparación de las tres olas de Covid-19 que transcurrieron en la Argentina y diferenció la incidencia en muertes respecto a cantidad de casos. "120 mil casos en la primera ola sería 2 mil fallecidos en un día y 2500 fallecidos en la segunda ola", detalló contundente en La Nación+ dando a entender la alta transmisibilidad en este nuevo rebrote pero el bajo porcentaje en decesos.

Actualmente, son 2.330 internados en terapia intensiva (UTI). El porcentaje de ocupación camas UTI Adulto a nivel nacional se elevó a 44,5% mientras que en el AMBA está en 45%. A su vez, el Ministerio de Salud informó que se hicieron 165.124 nuevos testeos (73% de positividad), lo que eleva el total de pruebas diagnósticas realizadas a 30.919.035 desde el comienzo de la pandemia.

En este sentido, el profesional habló acerca del Covid incidental, que es el covid que está en la comunidad y afirmó que "uno de cada diez tiene ómicron pero es asintomático". Covid incidental” es el término utilizado por médicos y científicos de Reino Unido para referirse a los casos de aquellos que se dirigen al hospital por una dolencia pero que, una vez testeados, son Covid positivo. Lo que significa que pacientes que estarían en un hospital “con covid”, pero no “por covid”. Esto es a causa de la variante Ómicron que se extiende tan rápido que un gran parte de la población, asintomática o no, tiene el virus sin saberlo.

En este marco, El Destape dialogó con el infectólogo Enio García, también asesor presidencial, quien sostuvo que en este momento no están discutiendo el protocolo de aislamiento a este nivel ya que "todavía no hay señales de colapso del sistema sanitario" en el país. "Sí está el tema de no aislar trabajadores de la salud que sean contacto estrecho", ratificó.

En tanto, el profesional se mostró de acuerdo con Camera respecto a la lógica del planteo que es el protocolo con cualquier enfermedad. "Si la persona está enferma y no tiene condiciones de cumplir su trabajo tiene el derecho a la licencia, si no generalmente presta su servicio". Sin embargo, remarcó que con la enfermedad del covid es crucial la contagiosidad a diferencia de otras dolencias, por lo que insistió en que requiere una discusión más profundo.

Recientemente, se definió que los trabajadores y las trabajadoras sanitarias ya no deberán aislarse por contacto estrecho si son asintomáticos y cuentan con el esquema de vacunación completo o si tuvieron coronavirus en los últimos 3 meses. Se considera que una persona tiene el esquema de vacunación completo si ya se aplicó la dosis de refuerzo o bien, si hace menos de 5 meses que completó el esquema primario.

La medida coincide con la decisión que se tomó en otros países que atraviesan una coyuntura similar debido al carácter crítico del personal de salud para el sostenimiento de los servicios de atención en períodos de alta demanda

Las nuevas pautas de aislamiento

El personal de salud contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 que permanezca asintomático estará exceptuado de realizar aislamiento en las siguientes situaciones:

● Personas con esquema de vacunación completo: con la dosis de refuerzo aplicada o con menos de 5 meses de aplicada la segunda o tercer dosis del esquema primario en los casos en que dicho esquema comprenda 3 dosis.

● Personas que se recuperaron de COVID-19 confirmado por laboratorio y que presentan una nueva exposición al virus dentro de los tres meses posteriores al episodio inicial.

El personal exceptuado de la cuarentena, continuará con la actividad laboral, con estricto uso de los Equipos de Protección Personal y automonitoreo de síntomas con control de temperatura dos veces por día.

Por otra parte, los casos confirmados en personal de salud deben incorporarse a la actividad laboral presencial una vez finalizado el período de aislamiento correspondiente a su estado vacunal y cuadro clínico. Cabe recordar que no se requiere una prueba de laboratorio negativa como condición para el alta epidemiológica en casos leves y moderados.