La cantante Hilda Lizarazu habló sobre el difícil momento que atraviesan los artistas a partir de la paralización de espectáculos por la pandamia de coronavirus. En tanto, aclaró que "no aceptaría" colocarse la vacuna contra el coronavirus.

En una entrevista con FutuRock, la artista de rock argentino fue consulta sobre si se colocaría la vacuna contra el COVID-19, a lo cual, expresó: "Creo que no aceptaría por la edad que tengo".

Asimismo, fue más allá y definió: "No me expondría a poner la cara como 'famosa"' para decir vacúnense o no". En referencia, a los famosos y artistas que se sumaron a la campaña de vacunación para generar conciencia en la población.

No obstante, la cantante aclaró: No soy antivacunas", y criticó que le parece "una pavada si discutir si la vacuna es rusa o noruega"

Por otra parte, Lizarazu adelantó que está grabando un próximo disco que saldrá "con el primer corte del disco el mes que viene". Tras casi un año sin espectáculos ni recitales, la cantautora advirtió que "es muy momento muy difícil" para el mundo de la música.

"Los músicos y actores dejamos de percibir guita. Estoy viviendo de los ahorros y derechos de autor. No estoy pasando un mal momento. Estoy viviendo de forma más austera", concluyó.