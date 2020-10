El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó que la vacuna contra el coronavirus podría estar disponible "para principio de año" y llegaría de forma masiva en marzo de 2021.

El funcionario aseguró que en América Latina "la pandemia está teniendo una duración inesperada", pero señaló que la vacuna para combatir la enfermedad que tiene en vilo al mundo estará a disposición en un breve lapso de tiempo.

"Entre las siete u ocho vacunas que están en primera línea, estamos negociando con cinco de esas. Hay tres que están haciendo ensayos de fase 3 en nuestro país, y una se fabricará acá. Pero la fecha exacta no la saben ni los propios fabricantes", indicó González García en declaraciones a Radio La Red.

No obstante, el titular de la cartera de Salud explicó que "el problema no es cuándo, sino cuántas", debido a que el proceso de vacunación masiva será escalonado y llevará varios meses. En ese sentido, Ginés remarcó importancia de "no relajarnos ahora" en materia de prevención "cuando está tan cerca, quizás en un par de meses, la alternativa más segura que es la vacuna".

Y enfatizó: "Miremos Europa, pensaban que lo habían superado, pero la realidad es que no fue así, y no queremos que esto nos pase a nosotros".

Asimismo, el ministro admitió que el panorama de la pandemia en la región no se desarrollo como habían esperado y señaló que todos pensaban que "la pandemia en América iba a durar poquito, no como en Asia, pero sí como en Europa", pero ahora "está teniendo una duración inesperada, desde Alaska hasta Tierra del Fuego".

González García consideró que el COVID-19 continúa avanzando en todo el mundo pese a las medidas de prevención, que son muy variadas en cada país. "A pesar de que los países han tomados distintas estrategias para contenerla, sigue siendo persistente sin que nadie sepa bien por qué", indicó.

En cuanto a las medidas de aislamiento social que sostiene el gobierno argentino, el ministro apuntó que se impusieron mayores restricciones "en las jurisdicciones donde hoy se ha desplazado el epicentro de la pandemia que es el interior del país".