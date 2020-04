El chofer de un colectivo hizo bajar a una médica por miedo al virus

La pandemia por el coronavirus multiplicaron los casos de discriminación a los trabajadores de la salud expuestos a los contagios. Ahora se conoció un nuevo capítulo de maltrato a una médica: el chofer de un colectivo la obligó a bajar con la excusa de no tener saldo en la tarjeta SUBE.

La víctima es una médica de Santa Fe llamada Alejandra Quiroz. Cuando se subió al colectivo para dirigirse a su trabajo no pudo pagar su boleto por falta de crédito en la tarjeta. La médica se identificó como profesional de la salud y en ese momento el chofer la obligó a bajarse de la unidad. Quiroz le pidió a los pasajeros que le pagasen el boleto pero el conductor se negó y le dijo que abandonase el colectivo.

"El chofer me dijo que si no tenía saldo me tenía que bajar", señaló la médica en diálogo con el diario El Litoral. Una compañera de trabajo que también viajaba en el colectivo quiso mediar y pagar el pasaje pero el conductor insistió con no continuar si Quiroz no se bajaba. Finalmente la médica tuvo que abandonar el micro. La compañera de Quiroz también fue maltratada por el chofer.

El caso fue denunciado en la Dirección de Salud de la Municipalidad de Santa Fe. El episodio se suma a una ola de casos de maltrato y discriminación contra profesionales de la salud en comercios, viviendas y transportes que se conocieron desde el inicio de la pandemia.