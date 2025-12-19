Los líderes de la UE acuerdan un préstamo conjunto para financiar a Ucrania

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de Ucrania y de la UE ondean en el centro de Kiev mientras la ciudad acoge una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE y Ucrania, en medio del continuo ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania

Por Lili Bayer y Andrew ‍Gray y Andreas Rinke

BRUSELAS, 19 dic (Reuters) - Los líderes de la Unión Europea decidieron el viernes pedir prestado dinero en efectivo para financiar la ‍defensa de Ucrania contra Rusia durante ⁠los próximos dos años en lugar de utilizar activos rusos congelados, eludiendo las divisiones sobre un plan sin precedentes para financiar Kiev con dinero soberano ruso.

"Hoy hemos aprobado la decisión de proporcionar 90.000 millones de euros a Ucrania", dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una rueda de prensa a primera hora de la mañana del viernes, tras horas de conversaciones entre los líderes en Bruselas. "Con carácter de urgencia, concederemos un préstamo respaldado por el presupuesto de la Unión ‌Europea".

Los líderes también dieron a la Comisión Europea el mandato de ⁠seguir trabajando en un supuesto préstamo de ⁠reparaciones basado en los activos rusos inmovilizados, pero esa opción resultó inviable por ahora, sobre todo por la resistencia de Bélgica, donde se encuentra el grueso de ‍los activos.

La idea de un préstamo de la UE parecía inicialmente inviable, ya que requiere unanimidad y el primer ministro húngaro, ⁠Viktor Orban, favorable a Rusia, se había ‌opuesto. No obstante, Hungría, Eslovaquia y República Checa aceptaron que el plan siguiera adelante siempre que no les afectara financieramente.

Los dirigentes de la UE dijeron que los activos rusos en la UE, que ascienden a 210.000 millones de euros, permanecerán congelados hasta que Moscú pague reparaciones de guerra a Ucrania. Si ‌Moscú llega ‌a dar ese paso, Ucrania podría entonces utilizar ese dinero para devolver el préstamo.

USO DE ACTIVOS RUSOS DEMASIADO COMPLEJO

"Son buenas noticias para Ucrania y malas para Rusia y esa era nuestra intención", dijo el canciller alemán Friedrich Merz.

Era mucho lo que estaba en juego para encontrar ​dinero para Kiev, porque sin la ayuda financiera de la UE, Ucrania se quedaría sin dinero en el segundo trimestre del año próximo y lo más probable es que perdiera la guerra contra Rusia, lo que la UE teme que acerque la amenaza de una agresión rusa contra el bloque.

La decisión llega tras horas de discusiones entre los dirigentes sobre los detalles técnicos de un préstamo sin precedentes basado en ‍los activos rusos congelados, que resultaron demasiado complejos o políticamente exigentes para resolverlos en esta fase.

La principal dificultad era ofrecer a Bélgica, donde se encuentran 185.000 millones de euros del total de activos rusos en Europa, garantías suficientes contra los riesgos financieros y jurídicos de posibles represalias rusas por la entrega del dinero a Ucrania.

"Había ​tantas preguntas sobre el Préstamo de Reparaciones que tuvimos que recurrir al Plan B. Ha prevalecido la racionalidad", dijo en rueda de prensa el primer ministro belga, Bart De ​Wever. "La UE ha evitado el caos y la división y se ha mantenido unida", añadió.

