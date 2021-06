Desgarrador testimonio del dueño de un cementerio: "Nos faltan horas del día para enterrar"

Impactante video en el que se puede escuchar a Jorge Moreno, titular y dueño de los crematorios del Cementerio Parque. "Quiero pedirle a la comunidad que entienda", exclamó.

La pandemia del coronavirus continúa haciendo estragos a nivel mundial. Son muchísimas las muertes que día a día acontecen en el planeta, y con ellas llega el dolor y la tristeza inconmensurable de los familiares y allegados. Es por esta situación que Jorge Moreno, dueño de uno de los tantos crematorios y cementerios que hay en la República Argentina, realizó un desesperado pedido a través de las redes sociales.

"Soy Jorge Moreno, titular y dueño de los crematorios y el Cementerio Parque. Quiero pedirle a la comunidad que entienda. Estamos viviendo momentos muy difíciles, nos faltan horas del día para cremar y enterrar cuerpos", aseguró el protagonista, dejando en evidencia cuál es la situación sanitaria que se atraviesa hoy en día, no sólo en el país sino a nivel mundial.

Por otra parte, el dueño del crematorio agregó: "Lo digo y lo afirmo, y que lo vea. Le pido a la juventud que se cuide. Es muy duro ver chicos llorar tirados en el piso pidiendo perdón a abuelos y padres diciéndoles 'no lo quise hacer' 'no me di cuenta', 'no te quiero ahí'. Por favor comunidad, cuidémonos, basta de fiestas clandestinas por favor".

"Yo lo veo todos los días. A la pandemia le vamos a ganar, con la vacuna, con distanciamiento, con barbijos. Le pido por favor a la comunidad, cuidémonos. Y agradecerle a los profesionales todo lo que hacen por nosotros", cerró Jorge Moreno. Con este mensaje, sus palabras se hicieron virales y se propagaron en diferentes redes sociales para tomar dimensión de lo que realmente se está viviendo por estos tiempos.

Con 648 muertes por COVID-19 en un día, Argentina superó las 87 mil víctimas

El Ministerio de Salud de la Nación registró, en las últimas 24 horas, 25.878 nuevos casos y 648 muertes por COVID-19 en la Argentina. Con estas nuevas cifras, se confirmaron un total e 4.198.620 contagios y 87.261 decesos desde que inició la pandemia. De estos, 319.380 personas se encuentran atravesando la enfermedad actualmente y más de 16 millones recibieron al menos una dosis.

Al mismo tiempo, en el nuevo reporte de la cartera sanitaria liderada por la ministra Carla Vizzotti, contabilizó 7.664 personas internadas en unidades de terapia intensiva tanto en el sector público como en el privado. Mientras que, por otro lado, la ocupación de camas de UTI también se mantiene alta: un 75,6% a nivel nacional y un 73% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Entre las jurisdicciones con más contagios vuelven a aparecer la provincia de Buenos Aires (9.016), Córdoba (3.589), Santa Fe (2.241), Ciudad de Buenos Aires (1.603), Entre Ríos (1.003), Tucumán (882), Corrientes (809), Mendoza (771), Santiago del Estero (715), Chaco (682) y Salta (654).