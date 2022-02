Cuarta dosis: Cómo sigue el esquema de vacunación contra el COVID-19

Desde el Ministerio de Salud remarcaron la diferencia entre la dosis adicional o tercera dosis de las de refuerzo. Cuántas vacunas fueron aplicadas hasta el momento en la Argentina.

Avanza el Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19, que este fin de semana superó las 40 millones de personas con al menos una dosis de la vacuna, mientras que 35.700.019 completaron el esquema de vacunación. En tanto, ya 3.040.003 recibieron una dosis adicional y otras 11.981.207 se vacunaron con dosis de refuerzo.

En este marco, la propia ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, remarcó que de la población total del país, el 86% inició su esquema de vacunación y el 74,4% lo completó, por lo que se continuará avanzando con completar los esquemas y aplicar las dosis de refuerzo, de acuerdo con la disponibilidad gradual y creciente de vacunas y la priorización de riesgo.

Sin embargo, trascendió en las últimas horas que el Ministerio de Salud iba a avanzar con la aplicación de una cuarta dosis, lo que fue desmentido categóricamente desde la cartera sanitaria, desde donde aclararon que no existe una cuarta dosis. En diálogo con El Destape explicaron que "solo se trata de la dosis de refuerzo para los que tienen esquema completo de tres dosis por pertenecer a los grupos de riesgo", pero no es una cuarta dosis, "es la dosis de refuerzo".

Qué diferencia hay entre tercera dosis y dosis de refuerzo

En esta línea, remarcaron la diferencia que hay entre una dosis adicional (tercera dosis) y dosis de refuerzo. La primera se aplica en inmunosuprimidos vacunados con cualquier plataforma y personas de 50 años o mayores que hayan recibido esquema primario con vacuna inactivada, es decir Sinopharm. Esto significó que estos grupos priorizados deben contar con un esquema de vacunación de tres dosis y no de dos. Mientras tanto, la dosis de refuerzo se aplica en la población en general teniendo en cuenta la exposición y el riesgo de enfermedad grave así como el tiempo transcurrido desde el la aplicación del esquema primario.

Por lo tanto, aquellas personas que completaron su esquema con tres dosis, aún no obtuvieron su dosis de refuerzo, que en este caso seria la cuarta dosis, pero Salud aclaró que aún no se definieron los lineamientos para dar el refuerzo en inmunosuprimidos y en las personas de 50 años o mayores que hayan recibido esquema primario con Sinopharm. "La dosis de refuerzo o booster para los que cuenta con un esquema de tres dosis todavía no está definido cuando comenzará", enfatizaron.

Dosis adicional o tercera dosis

La dosis adicional o tercera dosis de una vacuna debe ser diferenciada de la dosis de refuerzo (también conocida como booster) ya que está consiste en la administración de una dosis adicional como parte del esquema primario, cuando la respuesta inmune inicial es probablemente insuficiente. Otras vacunas con esquema primario de 3 dosis son, por ejemplo, la vacuna quíntuple y la vacuna contra la Polio.

Dosis de refuerzo o booster

Mientras que la dosis de refuerzo o booster consiste en la administración de una dosis de vacuna luego de un esquema primario con respuesta inmunológica inicial suficiente, teniendo en cuenta la posible disminución de la respuesta en el tiempo. Se aplica periódicamente con un intervalo que no suele ser menor a los 6 meses. Otras vacunas con refuerzo son, por ejemplo, la triple viral y la doble bacteriana.