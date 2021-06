Combinación de vacunas COVID: qué se sabe hasta ahora y qué ocurre en Argentina

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó que están evaluando la posibilidad de combinar vacunas de distintos laboratorios. Ya son varios los países que están avanzando en esta estrategia como Reino Unido, Alemania, Canadá y en Latinoamérica, Chile. Qué estudios lo avalan; se pueden combinar las que se aplican en Argentina.

Mientras avanza la segunda ola del COVID-19 en toda América Latina y en gran parte del mundo ya atraviesan la tercera ola, los gobiernos nacionales ya tienen en claro que la lucha contra esta enfermedad llevará años y mucho esfuerzo para fortalecer las campañas de vacunación que deberán repetirse años tras años. En este marco, se están evaluando diferentes métodos para combatir la enfermedad y detener su contagio, entre ellas, la combinación de vacunas ante la urgencia de inmunizar a todas las poblaciones y ante clara posibilidad de que se tenga que repetir anualmente.

En este marco, Argentina no está exenta de este análisis y ya está estudiando la posibilidad de combinar vacunas; a esto se suma la confirmación de los avances con las negociaciones para adquirir las vacunas de Pfizer-BioNTech lo que también beneficiará el plan de Vacunación local y la posibilidad de vacunar a toda la población durante este año. Fue la ministra de salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien confirmó que la posibilidad de combinar vacunas de distintos laboratorios algo que está en estudio “desde siempre".

“Es una posibilidad que se está evaluando desde el primer momento, no necesariamente por la dificultad en el acceso sino también para ampliar y clarificar la campaña de vacunación; el intercambio de plataforma puede simplificar esto”, remarcó la funcionaria y aclaró en declaraciones a radio Metro que se implementará "cuando lleguemos al consenso técnico con la evidencia científica, la experiencia de otros países, y lo charlemos con las jurisdicciones, lo iremos definiendo”.

En tanto, entre los países que ya están combinando vacunas se encuentran Reino Unido, Alemania, Italia, España, Bahrein, Emiratos Árabes, Corea del Sur, Canadá y recientemente, en América Latina, Chile. En estos estados se está combinando las vacunas de AstraZeneca y Pfizer-BioNTech o Moderna, estás últimas comparten la misma plataforma, esto es el mecanismo a través del cual se le presenta al sistema inmune del organismo el virus (o la parte de él) cuya acción se pretende bloquear.

La vacuna ChAdOx1-S de origen británico (Oxford/ AstraZeneca) utiliza vector viral no replicativo (utiliza adenovirus de chimpancé); la de origen ruso (Sputnik V del Instituto Gamaleya): vector viral no replicativo (utiliza 2 adenovirus humanos: 26 y 5). Mientras que la vacuna de origen chino (Sinopharm): virus inactivados y la de origen estadounidense (Pfizer / Moderna): ácidos nucleicos (ARN mensajero).

Estudios que avalan la combinación de vacunas

Lo cierto es que ya existen estudios científicos que confirman la efectividad de la combinación de vacunas, en principio de la AstraZeneca y la de Pfizer-BioNTech. Uno de los ensayos pioneros es el CombivacS llevado a cabo en España y publicada en la revista científica The Lancet. Este estudio sobre 676 personas que recibieron una dosis inicial de AstraZeneca y una segunda de Pfizer/BioNTech, demostró que esta vacunación -denominada “heteróloga”- logró una respuesta inmune potente, tanto humoral como celular. Según los resultados preliminares los títulos de anticuerpos se multiplicaron por 150 a los 14 días luego de administrada la segunda dosis.

Luego, la investigación llamada "Com-Cov" a cargo del investigador de la Universidad de Oxford Matthew Snape, también publicado en la revista científica The Lancet, demostró que combinar vacunas puede tener alguna desventaja en el corto plazo, ya que el grupo que recibió 2 dosis diferentes tuvo más efectos secundarios leves que quienes recibieron 2 dosis iguales, sin embargo la efectividad fue consistente.

En la investigación participaron 830 personas de forma voluntarias de las cuales casi la mitad recibirá la segunda dosis a los 84 días de la primera. Por otro lado, 463 personas elegidas ya habían recibido las dosis en un intervalo de 28 días. La edad media de este último grupo fue de 57 años, un rango entre 50 y 69 años, y la mitad eran mujeres. Además, 117 personas correspondían a minorías éticas.

En la mayoría de los casos, los efectos adversos observados fueron leves. "No hubo hospitalizaciones por síntomas asociados, y la mayor parte de este aumento de reactogenicidad se observó en las 48 horas posteriores a la inmunización", agregaron en el estudio.

El caso de la Argentina: combinación de vacunas

Si bien, la ministra de Salud acaba de confirmar el avance de las negociaciones con Pfizer-BioNTech lo que significaría la la posibilidad de combinarlas con las AstraZeneca, pero aún no está nada confirmado. Es por eso que las autoridades sanitarias están a la espera de estudios científicos que avalen la combinación de la AstraZeneca con la Sputnik V, las vacunas predominantes en la Argentina. Fue en este sentido que la ministra aseguró que la Argentina impulsó la investigación para evaluar la combinación de ambas vacunas. "Argentina ha sido impulsora de un estudio que se está terminando entre Gamaleya y AstraZeneca por el intercambio de las plataformas”, aseguró. Cabe destacar que ambas vacunas tiene la misma plataforma: utilizan vector viral no replicativo.

En este marco, la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), el cuerpo técnico que asesora a las autoridades sobre políticas de inmunización basadas en evidencia, viene discutiendo la intercambiabilidad de las vacunas disponibles en Argentina. En la teoría avanzan en la conclusión la posible AstraZeneca y la Sputnik ya que ambas basadas en vectores virales por lo que deberían ser potencialmente combinables.

Ensayo de combinación de la vacuna AstraZeneca/ Sputnik V en Rusia

Si bien hasta ahora los ensayos en humanos de una vacuna COVID-19 que combina la inyección de AstraZeneca / Oxford con Sputnik V fueron aprobados en Azerbaiyán, los Emiratos Árabes Unidos y Bielorrusia, desde el comité de ética del ministerio de salud ruso aún no avanzó en esta aprobación. Irina Panarina, directora general de AstraZeneca en Rusia y Eurasia, aseguró que la decisión no significaba que los juicios nunca serían aprobados o definitivamente prohibidos sino que aún no cuenta con documentos e información necesarios para sacar conclusiones sobre la eficacia y seguridad de la vacuna combinada. "Una vez que se entreguen los nuevos datos, el comité de ética y una institución más del Ministerio de Salud lo examinarán y decidirán sobre la posibilidad del ensayo", agregó el ministerio.

Las vacunas AstraZeneca / Oxford y Sputnik V implican dos dosis, una inyección inicial y una de refuerzo. Sin embargo, Sputnik usa diferentes vectores virales para sus dos inyecciones. En los ensayos, los participantes recibirían primero la vacuna AstraZeneca y luego la primera inyección de Sputnik V 29 días después.