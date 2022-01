Ahora, los contactos estrechos sin síntomas no se tienen que hisopar

La recomendación fue realizada por la ministra de Salud, Carla Vizzotti. En estos casos deberán permanecer aislados el tiempo correspondiente y tendrán el alta sin necesidad de testearse.

El Gobierno recomienda dejar de testear a las personas que sean contacto estrecho de alguien que dio positivo de coronavirus y no tenga síntomas. Así lo confirmó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien dijo que la decisión se tomó en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) debido al aumento significativo de casos que generó que colapsen los centros de testeos.

“Si una persona es contacto estrecho y no tiene síntomas no hace falta testearse, en este momento de la pandemia en la Argentina, porque con cinco días de aislamiento si están vacunados, y siete si no están vacunados, ya pueden tener el alta sin necesidad de un test”, indicó Vizzotti en diálogo con TN y dijo que ahora, las provincias deberán decidir si siguen ofreciendo el testeo o lo restringen para determinadas situaciones.

En las últimas 24 horas se registraron más de 95 mil contagios en todo el país. "Cambió totalmente la situación y estamos ante otro virus que tiene la ventaja de ser mas leve y la desventaja de ser mucho mas transmisible", admitió Vizzotti en relación a este aumento de casos.

“Si somos contacto estrecho, tenemos que hacer el aislamiento y no testearnos ni para el alta ni mucho menos durante", reafirmó Vizzotti y explicó que "hay mucha gente que va al día dos del contacto a ver si se contagió". "Ese testeo está de más", aseguró y dijo que "si te contagiaste, te tenés que aislar; y si no te contagiaste, tenés que seguir aislado", por lo tanto "no tiene impacto y no te cambia la conducta, lo que hace es ocupar un lugar”.

Ante la gran demanda de testeos, la ministra destacó que se están pensando otras alternativas como la venta de autotest en farmacias, aprobado en las últimas horas por la ANMAT.

"La situación es muy dinámica y es dificil para una población cansada cambiar las recomendaciones de decirles 'testeales todo lo que puedas' a 'no hace falta testearse'", afirmó Vizzotti y contó que la decisión se tomó en consenso con las diferentes provincias del país.

Sobre este tema, Vizzotti dijo que es necesario fomentar el autocuidado. "Venimos trabajando hace 4 semanas con las provincias y las farmacias para generar una reglamentación", contó la ministra y explicó que serán los farmaceuticos quienes se responsabilizarán de informar el resultado de dicho test en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).