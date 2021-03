El viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió esta mañana que los casos dejaron de bajar y se mostró optimista por el avance en la campaña de vacunación: "Venimos bien con la campaña de vacunación".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el funcionario destacó que este lunes y martes fueron asignados más de 96.000 turnos de vacunación, y remarcó: "Tenemos el 95% del personal de salud vacunado, el flujo es continuo, no estamos perdiendo tiempo entre que recibimos la vacuna y vacunamos, esperamos que durante marzo podamos vacunar más personas por día".

Sin embargo, Kreplak indicó "es central tener muchos vacunados antes de que circule fuerte la cepa de Brasil" y se mostró atento al cambio en la tasa de contagio : "Dejaron de bajar los casos de coronavirus, estamos en un plano y esto podría ser el inicio de una nueva escalada", afirmó.

"Aumentan los casos en Brasil y Uruguay y es probable que aumenten acá. Hay que estar preparados para nuevas medidas que nos permitan bajar los contagios y ganar tiempo. Tenemos que estar preparados para tomar de nuevo medidas de cuidados. Cuando nos vacunemos estaremos cuidados, no cuando estamos vacunando".

En ese sentido, remarcó: "La semana pasada vacunamos 50.000 por día. Estamos en condiciones de asignar cada vez más turnos. Hay medios de comunicación que primero fueron anti cuarentena, luego antivacunas y ahora antivacunación. El criterio de vacunación no es por orden de inscripción, es por grupo prioritario".

Asimismo, Kreplak remarcó: "Con la de Sinopharm no podemos vacunar mayores de 60 y por eso con esa vacuna pasamos a otros grupos priorizados como los docentes con factores de riesgo. A veces hay distritos que ya terminaron con el 1er grupo priorizado y empieza por el 2do grupo. Es un sistema de vacunación de azar e informatizado".

"Una campaña de vacunación de esta escala tiene muchísimas complicaciones. Los primeros envíos venían en cajas de 450 dosis y no teníamos logística para dividirlas. Así que las mandamos a lugares donde con eso podían vacunar a todos los anotados", agregó.

Sobre la Ciudad de Buenos AIres, dijo: "El distrito que tiene más trabajadores de salud tiene más vacunados, por eso figuran más. No sé porque CABA bajó el ritmo de vacunación a la mitad. Vacunas hay. En la provincia no se hizo una privatización de parte del plan de vacunación. Trabajamos con obras sociales de sindicatos u otros pero no se vacuna a sus afiliados sino lo que nosotros le mandamos".