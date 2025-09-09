Una tragedia laboral golpeó a la localidad cordobesa de Villa Amancay, donde Matías Godoy, un operario de 39 años, cayó desde aproximadamente seis metros de altura y murió, horas más tarde, en el Hospital Regional Eva Perón. El siniestro se produjo luego de que el trabajador cayera desde un hidroelevador mientras realizaba tareas de poda en la vía pública.

El accidente ocurrió durante la mañana del lunes, cuando la víctima realizaba una tarea habitual en plena vía pública. El impacto le provocó graves politraumatismos, entre ellos lesiones internas. Apenas ocurrió el suceso, Godoy fue asistido por personal de emergencias médicas, que lo trasladó de inmediato en una ambulancia hacia el centro médico ubicado en la ciudad de Santa Rosa.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, la gravedad de las heridas fue determinante: el fallecimiento fue confirmado oficialmente pasado el mediodía, según informaron desde el centro de salud donde fue atendido. Más tarde, su cuerpo fue derivado a la ciudad de Córdoba, donde se le practicó la autopsia correspondiente, como parte del procedimiento habitual en este tipo de casos.

La noticia generó una fuerte conmoción en la región, especialmente en Villa Amancay, donde el hombre era una persona muy conocida. Además de desempeñarse como operario, cumplía funciones como bombero voluntario, una labor que lo había vinculado estrechamente con la comunidad local.

Con el correr de las horas, familiares, compañeros de trabajo y allegados comenzaron a despedirlo con mensajes que circularon en redes sociales y grupos comunitarios. Destacaron su compromiso con el servicio y la solidaridad que lo caracterizaba. “Era un hombre siempre dispuesto a colaborar con los demás”, expresaron vecinos del lugar, según detalló el medio El Doce.

Cinco obreros murieron al caer desde un noveno piso de una obra en construcción

Cinco operarios fallecieron tras caer un montacargas por un hueco de ascensor en un hecho que movilizó a Bomberos, agentes de la Policía y al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

El accidente se produjo a mediados de agosto en San Carlos al 1070, en la ciudad de San Lorenzo. El portal La Capital indicó que se cortó un cable tensor, lo que provocó la caída violenta de la estructura. El sereno de la obra aseguró que se había desplomado el montacargas cuando los obreros se encontraban descendiendo del noveno piso de un edificio en construcción.

Al llegar al lugar, los agentes policiales encontraron que los cinco hombres habían sido sacados del hueco del ascensor y se encontraban tendidos en el suelo. Bomberos voluntarios trabajaron en el rescate y la Policía montó un operativo para asegurar la zona, mientras se realizaron peritajes para determinar cómo se produjo la caída del montacargas. El portal SL24 detalló que el montacargas tenía capacidad para cuatro personas, pero en el momento del siniestro trasladaba a cinco obreros.

El médico del Sies confirmó cuatro decesos: Matías Ezequiel Aquino (30), Lucas Agustín Palacio (25), ambos oriundos de Florencia, Alexis Ramón María Cettour (25) y Axel Maximiliano Vanwelle (25), provenientes de Comuna de Hardy. Mientras que el quinto, identificado como Fernando Guerra (27), fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria en grave estado. Horas después, murió por las heridas sufridas.